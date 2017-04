Shujšaj ZDRAVO do 2,5 kilograma v tednu dni

Na žalost se danes izguba kilogramov nujno povezuje s strogim režimom prehrane, ki s seboj v največjem odstotku nosi negativne rezultate za celoten organizem. Prvo nastopi dehidracija, ki daje začasen in lažen rezultat na tehtnici, nato dolgo obdobje stradanja, ki le upočasnjuje proces hujšanja in izčrpa organizem, nakar pogosto sledi prenajedanje. Na koncu se cela zgodba konča z znanim jo-jo efektom. Vsi izgubljeni kilogrami so se vrnili hitreje, kot pa so izginili, pogosto pa je dodan še kakšen kilogram več.

Hujšajte zdravo in uspešno brez stradanja

Ravno zato je zelo pomembno, da izguba kilogramov s seboj ne nosi številne negativne stranske učinke, kot omenjenega jo-jo efekta, do pada imunitete ter motnje prebavnega sistema. Tu je še občutek utrujenosti in izčrpanosti, katerega neredko spremlja depresija in brezvoljnost. Ko je govor o izgubi kilogramov in dietah pa zdravje pogosto postavljamo na drugo mesto, čeprav to ne bi smeli početi, zato pri tem procesu telo potrebuje pomoč, da bi se minimalizirale negativne posledice. Glede na to, da je na tržišču vse več izdelkov, pri katerih niso opravljene klinične raziskave, je pri izbiri izdelka pomembno vedeti, katere med njimi je preverila in odobrila stroka.

Kaj je to PGC500 Complex?

Izdelek PGC500 Complex je proizveden v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi GMP, ki jamčijo varnost, kvaliteto in dolgotrajno pozitivno delovanje na celoten organizem. Beseda je o klinično testiranem izdelku, ki vsebuje naravno aktivno snov ti. hidroksi citronsko kislino (HCA), ki jo vsebuje sadež GARCINIA CAMBOGIA. Številne znanstvene raziskave so dokazale, da aktivna hidroksi citronska kislina spodbuja izgorevanje nakopičenih maščob, pri tem pa ne vpliva na mišično maso. HCA namreč v človeškem organizmu začasno zaustavlja sintezo maščob, s čimer prisiljuje organizem, da začne izkoriščati energijo, nakopičeno v obliki maščobnih oblog – tu pa tiči največja vrednost tega izdelka, saj poleg izgorevanja odvečnih maščob preprečuje nastajanje novih, s čimer se eliminira neželen jo-jo efekt. HCA ne le upočasnjuje oziroma preprečuje sintezo maščobnih kislin temveč istočasno tudi povečuje sintezo glikogena v jetrih in tako zmanjšuje apetit ter pospešuje presnovo za več kot 300%.

Nepotrebno je mučiti in izčrpavati telo s stradanjem in strogim režimom prehrane, ko se lahko boljši rezultati dosežejo s 30-dnevno uporabo PGC500 Complexa.

Naročnik oglasa je United Labs Ltd.