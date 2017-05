Si Britney želi postati manekenka?

Ni novost, da zvezdnice svoja izklesana telesa in obline rada razkazujejo na Instagramu, nov trend pa postaja, da za svoje sledilce prirejajo prave modne revije in modna snemanja. Trenutno je prava zmagovalka 35-letna pop zvezdnica Britney Spears, ki se po svojem razkošnem dvorcu rada sprehaja kot na modnih brveh in vse to deli z oboževalci.