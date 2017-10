Sia tokat pokazala (pre)več

Pevka Sia med nastopi svoj obraz zakriva z lasuljo, saj želi, da je v ospredju njena glasba. (Foto: AP)

Umetnica ličenja Tonya Brewer, ki skrbi tudi za podobo zvezdnice Sie, je na Instagramu delila fotografijo 41-letne pevke, zraven pa pripisala: "Ravnokar je režirala svoj prvi film. Ni se zavedala, da jih iz halje kuka dojka. Hvala, da mi dovoliš, da s tabo ustvarjam čarovnijo." Tako se je na zabaven in predvsem zelo zanimiv način poklonila pevki.

Sia je kazala znak mir, v drugi roki pa držala brisačo. Svoj obraz je razvajala z negovalno masko, pri tem pa očitno ni opazila, da se ji je svileni plašč nekoliko preveč razprl.

Seveda to ni prvič, da je pevka, ki je ravnokar končala režiranje svojega prvega filma, v katerem igra tudi Kate Hudson, pokazala svoj obraz (čeprav ga je skrila z obrazno masko), v objektive so jo paparaci ujeli že večkrat. In zakaj med nastopi nosi lasuljo, ki ji zakriva obraz? Da bi zapolnila praznino v glasbeni industriji, je lani med snemanjem segmenta Carpool Karaoke zaupala voditelju Jamesu Cordenu.

"Deset let sem bila povprečna pevka. Bila sem zasvojena z alkoholom in drogami. Streznila sem se in odločila, da nočem biti več umetnica, ker sem postajala slavna, in to name ni vplivalo dobro. Na neki način me je destabiliziralo," je pojasnila.

Pojasnila je, da je razmišljala, kaj v popglasbi še ne obstaja. "Ugotovila sem, da ne obstaja element skrivnostnosti. Zvezdniki na Instagramu objavljajo še svoje fotografije z zobozdravniškega stola," je dejala.