Silil jo je v 'trojčke', ona skrivala modrice in dosegla prepoved približevanja

Nekdanja članica najbolj uspešne britanske dekliške skupine vseh časov Spice Girls Melanie Brown in glasbeni producent Stephen Belafonte sta se poročila leta 2007 po le petih mesecih poznanstva, sicer pa ima Mel B od prej dve hčerki, 9-letno Angel Iris Murphy Brown in 17-letno Phoenix Chi Gulzar, on pa ima od prej še 12-letno Giselle. Ločevala sta se že konec leta 2014, lanskega decembra pa je očitno dokončno počilo, ko je Mel na finale britanskega X Factorja prišla v modricah. Pevka je o svojem možu sicer dejala, da "ga ima zelo rada, a da nimata kaj dosti skupnega".



Čeprav je on zanikal, da bi bil nasilen, ga je zdaj v papirjih, ki jih je vložila in dosegla prepoved približevanja, obsodila za vrsto nasilniških dejanj. Pevka trdi, da je jo je sili v seks v troje z naključnimi ženskami, ji nato grozil, da bo objavil posnetke seksa, če se bo upirala, hkrati pa je zapisala, da je varuški zaplodil otroka, celo predlagal, če bi vsi živeli skupaj, a ji je nato plačal tristo tisočakov, da je naredila splav. Trdi tudi, da je bila čustveno krhka, ko se je poročila z njim, on pa jo je večkrat žalil, da je ničvredna in jo pretepal, da je morala ob pojavljanjih v javnosti skrivati modrice. Poleg tega naj bi jo tudi davil in dan pred olimpijskim nastopom leta 2012 porinil, da je padla po tepihu.



Belafonte se je odzval, da je "šokiran nad obtožbami", da ga "nekdo želi očrniti in predstaviti za negativca", hkrati pa je poudaril, da ga "skrbi, kako bo to vplivalo na otroke", saj naj bi bila nedolgo nazaj še prijatelja, zdaj pa je prišlo do tega. Ona pa zatrjuje, da so se psihične in fizične zlorabe začele že leta 2007, v prvem letu njunega zakona. Mel je bila tudi užaljena, ker je bil Stephen brez sočutja, ko je zaradi raka izgubila očeta, saj naj bi ji dejal, da "naj se sprijazni, saj če bo umrl, bo pač umrl". Menda pa naj bi ji celo skrival potni list, da je morala pridobiti nadomestnega, da je očeta vendarle uspela videti pred njegovo smrtjo. Par se bo vsekakor srečal na sodišču, kjer se bo nadaljevalo njuno umazano ločevanje ...