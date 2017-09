Sin 50 Centa izjavil, da z njim 'ni imel zdravega odnosa'

Morda je res, da si je Curtis Jackson, javnosti bolje poznan kot 50 Cent, naredil ime s talentom in poslovno žilico, a dejstvo je, da se je rad skregal s skoraj vsakim, celo svojim sinom. Marquise Jackson je bil namreč gost radijske oddaje Murder Master Music Show, kjer je govoril o svoji karieri glasbenika in igralca, čeprav njegov oče ni bil del njegovega življenja. Spomnil se je tudi, da kako so spori njegovega očeta vplivali na njegovo življenje.

"Ko sem odraščal, sem imel nekakšen odnos z njim, čeprav ne morem določiti točke, ko so se stvari sfižile, a določene stvari so se zgodile in nisva imela zdravega odnosa. Že dolgo nisem z njim govoril, saj kontaktirava v glavnem prek Instagrama. Ni prišel na mojo maturo. Zakaj, pa bi ga morali vprašati v novem intevjuju. Ko sem bil mlad, so me vsi njegovi prepiri prizadeli, četudi nisem imel nič pri tem. Če se nekdo z nekom spre, so potem avtomatično mislili, da sem mu jaz najbližji. To je bilo prej, preden so ugotovili, da sva odtujena, a tako pač ljudje razmišljajo," je povedal 19-letni sin slavnega očeta.