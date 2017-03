Sina poimenoval po junaku iz Shakespearove igre

40-letni angleški igralec in filmski producent Benedict Cumberbatch, zvezdnik biografske drame Igra imitacije, se je s soprogo Sophie Hunter razveselil rojstva drugega sina, ki sta ga poimenovala Hal Auden Cumberbatch. Dojenček je dobil ime po liku iz Shakespearove dramske igre Halu, drugi del imena – Auden, po angleškem pesniku Wystanu Hughu Audenu.



Britanski igralec in 38-letna pevka, igralka in režiserka sta se spoznala med snemanjem filma Burlesque Fairytales leta 2009, zaročila sta se novembra lani, in to na nadvse prikupen način, kajti novico sta objavila kar v časopisu The Times. Poroka je sledila na valentinovo 2015, že čez nekaj mesecev kasneje, junija, pa se jima je rodil prvi sin Christopher.