Sinead se je opravičila za obtožbe na račun Arsenia Halla. (Foto: Miro Majcen)

Nekateri so morda celo pozabili, a lanskega maja je irska pevka Sinead O’Connor začela robantiti, ko je javno obtožila televizijskega voditelja Arsenia Halla, da je imel morda kaj s smrtjo Princea, ki je umrl aprila, saj naj bi mu, kot je trdila, priskrbel mamila.



Hall se je takoj odzval in je zatrdil, da ni bil nič vpleten, njeno izjavo pa je označil za "povsem neresnično, smešno in absurdno". Hkrati je vložil petmilijonsko tožbo (4,7 milijona evrov). Sinead je takrat dejala, da "se veseli, kako bo gledala, da ji bo dokazal, da je drugače".



A devet mesecev kasneje se zdi, da je Sinead bolj spravljiva in se je že opravičila.



"Opravičujem sem za Facebook zapise o Arseniu, saj je večina mislila, da je Princeov dobavitelj droge, da mu je priskrbel ilegalne trde droge, ali da bi namigovala, da je imel nekaj za opraviti z njegovo smrtjo. Iskreno se opravičujem, ker so tovrstne navedbe napačne in jih nedvoumno umikam," je povedala za TMZ.



Očitno opravičilo že deluje, saj Hallov tabor že razmišlja o umiku tožbe.