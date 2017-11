Sizemorea poslali domov, ker naj bi nadlegoval 11-letnico

Tom Sizemore naj bi leta 2003 nadlegoval 11-letnico, sam pa je takrat zatrdil, da je "naredil veliko groznih stvari, a ničesar z otroki". (Foto: Reuters)

Danes 55-letnega igralca Tom Sizemorea naj bi leta 2003, ko je v Utahu snemal film Born Killers (Piggy Banks) poslali domov, ko se je "neprimerno dotikal genitalij 11-letne deklice". To je zdaj za The Hollywood Reporter povedalo ducat sodelavcev pri filmu.

Incident naj bi se zgodil proti koncu snemanja, ko so naredili nekaj fotografij, ko je mlada igralka sedela v njegovem naročju. Igralka Robyn Adamson, ki je bila prisotna na snemanju, je opisala, da je "v nekem trenutku izbuljila oči, kot da bo bruhala," kasneje pa je bila dezorientirana. Naslednji dan je agentka za igralce dobila klic dekličinega agenta, ki je povedal, da je materi povedala, da jo je igralec neprimerno otipaval.

Ko so producenti za to slišali, so Sizemorea odstranili s snemanja, menda so tudi govorili s policijo, a ga niso uradno sodno preganjali. Igralec se je nato zagovorajal, da je "naredil veliko groznih stvari, a ničesar z otroki".

Sizemore se je nazadnje lanskega julija z molkom branil glede obtožb, da je bil nasilen do svojega dekleta, leta 2003 je bil obsojen, da je med dveletnim razmerjem fizično napadel svoje nekdanje dekle (zloglasno hollywoodsko madam) Heidi Fleiss. Kasneje je kršil pogojno kazen, ko je padel na številnih testih za droge, zalotili pa so ga tudi, ko je uporabljal umetno protezo, ko je skušal ponarediti test za droge.

The Hollywood Reporter je še poročal, da se starši dekleta niso odločili za tožbo, Sizemore pa se je nato vrnil na snemanje, da je lahko posnel dodatne prizore. Njegov agent Stephen Rice je za omenjeno revijo še povedal, da igralec zadeve ni komentiral in da je je njegova uradna pozicija "brez komentarja".