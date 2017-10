Skesani Affleck: Za nespodobno vedenje se opravičujem

V kolesju obtožb zoper Harveyja Weinsteina se je znašel tudi njegov prijatelj Ben Affleck. Oskarjevec je Weinsteinovo dejanje najprej javno obsodil z izjavo: "Razžaloščen sem in jezen, da je moški, s katerim sem večkrat delal, zlorabil svojo moč za ustrahovanje, spolno nadlegovanje in manipulacijo s toliko ženkami v preteklih desetletjih," in ga označil za "nesprejemljivo". Zdaj pa so tudi Afflecka doletele obtožbe stanovskih kolegic, da se velikokrat ni znal brzdati in je imel seksistične izpade.

Hilarie Burton je bila v šoku, ko je Afflecku roka med intervjujem "pobegnila" na njene prsi. (Foto: AP)

Eden takih primerov je njegovo nespodobno vedenje do Hilarie Burton, ki jo je leta 2003 na televiziji MTV v oddaji Total Request Live (TLR) zgrabil za prsi. "Vsi so že pozabili, kako je Hilarie Burton enkrat med oddajo TLR zgrabil za prsi," je spomin na dogodek obudil nekdo na Twitterju, na kar se je igralka takoj odzvala: "Jaz nisem pozabila."

Igralec jo je najprej nedolžno objel, nato pa objem podaljšal in ji zatresel levo dojko. "Nekaterim dekletom je všeč, če jih kod kdaj pa kdaj pocuka za prsi, a jaz imam raje, če mi v dlan udari petico," je dejala takrat, zdaj pa je v podporo ženskam, ki so javno spregovorile o zlorabah, spregovorila še o svojih občutkih med dogodkom, ko je bila stara komaj 21 let: "Zelo podpiram vse, ki ste zbrale pogum. Bila sem še otrok. Morala sem se smejati, da mi ni šlo na jok."

Affleck se je za dejanje že opravičil: "Moje vedenje do gospodične Burton je bilo neprimerno in se zanj iskreno opravičujem."

"Podpirati moramo tiste, ki so spregovorile, obsoditi takšno ravnanje, ko ga vidimo, in pomagati zagotavljati, da je na položajih moči več žensk," je Affleck komentiral številne obtožbe, ki so doletele Harveyja, zdaj pa na dan prihaja vedno več primerov, ki nespodobnega vedenja do žensk bremenijo tudi njega.

"Moje vedenje do gospodične Burton je bilo neprimerno," se opravičuje Affleck. (Foto: AP)

"Roka mu je pobegnila malo niže"

Umetnica ličenja Annamarie Tendler pravi, da jo je Affleck leta 2014 na zabavi po podelitvi zlatih globusov zgrabil za zadnjico. "Tudi jaz bi želela, da se mi Ben Affleck opraviči," je tvitnila, v naslednjem tvitu pa podala še nazoren opis: "Šel je mimo mene, me prijel za ritnico in svoj prst pritisnil v moj razporek. Očitno je želel je, da bi bilo videti, kot da me vljudno odmika in mu je pri tem namesto na križ, ups, roka pobegnila malo niže," je dogodek, o katerem je veliko razmišljala, a še nikoli javno spregovorila, komentirala Tendlerjeva. Njenim spominom pa se je pridružila pisateljica in komedijantka Jen Statsky: "Tudi jaz sem bila na tisti zabavi in veliko prijateljev je dejalo, da so imeli podobno izkušnjo."

Affleck in Weinstein sta sodelovala pri številnih projektih in bila dobra prijatelja, Affleck pa naj bi vedel tudi za njegove temne skrivnosti, zaradi česar ga je zdaj okrcala igralka serije Čarovnice Rose McGowan. Ena od žensk, ki so najbolj glasno obtožile Weinsteina, trdi, da je Affleck vedel za producentovo obnašanje, a o tem lagal. Ko mu je pred leti povedala za producentovo nadlegovanje, ji je namreč Affleck rekel: "Presneto! Rekel sem mu, naj že enkrat preneha s tem!"

"To si mi rekel v obraz pred novinarsko konferenco, kamor sem bila namenjena po zlorabi. Lažeš," pravi razočarana McGowanova in ga preklinja: "Sp****, Ben Affleck!"

Ben pa ni edini iz družine, ki se je moral v preteklosti že zagovarjati zaradi nespoštljivega vedenja do žensk. Leta 2010 se je z zunajsodno poravnavo zaključil primer na sodišču zoper njegovega brata. Štiri milijone evrov vredno tožbo proti Caseyju Afflecku sta vložili producentka Amanda White in direktorica fotografije Magdalena Gorka, ki naj bi ju režiser med snemanjem dokumentarnega filma o Joaquinu Phoenixu Še vedno sem tu nespodobno zapeljeval. Obe je verbalno in telesno nadlegoval med snemanjem, h Gorki, ki je zaradi njega vmes dala tudi odpoved, pa naj bi celo zlezel med rjuhe in jo, oblečen le v spodnjice, prestrašil, medtem ko je spala.