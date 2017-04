'Skoraj sem ga ubila'

Igralka je 24. marca 2016 postala mamica. (Foto: AP)

Anne Hathaway, zvezdnica filma Les Miserables, je govorice o nosečnosti sprožila na premieri filma The Intern v Londonu, na začetku januarja pa je tudi sama objavila fotografijo nosečniškega trebuščka. Skozi celo nosečnost je igralka skrbela za to, da ni bila na očeh javnosti, kajti želela je čim bolj mirno nosečnost. Tudi zaradi tega so novico o rojstvu sinčka Jonathana Rosebanksa, ki se je rodil 24. marca, igralkini predstavniki za medije javili šele aprila.

Oskarjevka pa je nedavno v oddaji The Tonight Show With Jimmy Fallon voditelju priznala, da tudi sama dela starševske napake. Opisala mu je, kakšno neumno napako je naredila, ko se je z enoletnim sinčkom spustila po toboganu.



"Ko sva bila s sinkom na otroškem igrišču, sem opazila, da se veliko otrok spušča po toboganu, čeprav je bil tobogan videti zelo klavrno. Ko sem opazovala otroke, se mi je zdelo, da hitrost ni velika in sklenila, da se tudi jaz spustim skupaj s sinčkom. Pogumno sva sedla na vrh in se spustila, ostale mamice pa so naju začudeno gledale. Ko je tobogan imel zavoj pa je stvar šla zelo hitro. Vse, kar sem imela v glavi, je bilo samo to, da moram nekako varno pristati z otrokom v rokah... seveda so vse mamice še vedno gledale, kaj delam ..."



Na srečo se je vse dobro končalo, Anne pa je še priznala, da je dogajanje pozorno opazoval tudi očka Adam Shulman, ki ji je po dogodku v smehu vprašal, če se zaveda, kaj je storila: "Saj se zavedaš, da bi skoraj ubila najinega otroka, mi je zašepetal, jaz pa sem se delala, kot da se ni nič zgodilo ..."