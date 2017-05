Slavnega igralca žena drži na zelo kratki vrvici

George Clooney in Amal (Foto: AP)

Nekdanji zagrizeni samec, igralec George Clooney in nadvse ugledna odvetnica za človekove pravice, Amal, bosta nekaj manj kot tri leta po poroki prvič zibala. Čeprav datum rojstva ni znan, pa je igralec dejal, da se dvojčka, ki ju pričakujeta, lahko rodita vsak trenutek.

Poleg tega se je še pošalil, da ga Amal drži na kratki v vrvici in ga ne pusti, da bi kam odpotoval. To se je zgodilo tudi v primeru, ko bi se moral udeležiti humanitarne prireditve v Armeniji, a se je opravičil in pri konferenci sodeloval le preko videokonference. Igralec, ki je veliki šaljivec, je takole opravičil svojo neudeležbo: "Res bi bil rad z vami, a če bi prišel, moja žena pa bi medtem rodila dvojčka, se nikoli ne bi mogel vrniti domov."

Po pisanju tujih medijev, naj bi Amal rodila junija, a mnogi namigujejo, da rojstvo dvojčkov v naslednjih nekaj dneh nikakor ne bi smelo biti presenečanje.