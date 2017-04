Slavni kuhar svojega bogastva ne bo delil z otroki

50-letni Gordon Ramsay ima z ženo Tano štiri otroke: 18-letno Megan, 17-letno Holly, 15-letno Matildo ter 17-letnega sina Jacka. (Foto: AP)

Eden najbojl slavnih kuharjev na svetu Gordon Ramsay, znan po pikrih opazkah, si je s kuharskimi veščinami prislužil lepo vsoto denarja, sploh z nastopi v oddajah, kot sta Peklenska kuhinja (Hell's Kitchen) in MasterChef. Lani se je uvrstil na Forbesovo lestvico najpremožnejših ljudi na svetu, saj je v letu 2016 zaslužil kar 54 milijonov dolarjev (50 milijonov evrov).

Za Telegraph je spregovoril o svojem bogastvu in dejal: "Moji otroci ga ne bodo dobili. Pa to ne zaradi zlobe, temveč zato, ker jih nočem razvaditi." Pri tem obstaja le ena izjema: "Z ženo Tano sva se strinjala, da vsak dobi zraven 25-odstotkov zneska za stanovanje, to pa je vse."

In čeprav si sam lahko privošči mnogo ugodnosti, na primer leteti v prvem razredu, to ne pomeni, da isto počno tudi njegovi otroci, ti morajo namreč leteti v ekonomskem razredu. Gordon namreč pravi, da si razkošja letenja v prvem razredu še niso zaslužili. "Ne sedijo z nama. Niti približno še niso dovolj trdo delali, da bi si to privoščili. Mi boste rekli, da morajo pri teh letih sedeti v prvem razredu? Ne, ni jim treba. Pri takšnih stvareh sva resnično stroga."

Kaže, da si bodo morali njegovi otroci sami ustvariti svojo pot, ne glede na to, koliko zasluži njihov oče. Odrezavi kuhar namreč verjame, da je za otroke najbolje, če so daleč stran od denarja. "Ko se na letalu ločimo, letalskemu osebju naročim, naj ne dovolijo, da bi se nama otroci približali. Prekleto sem se nagaral, da sem si zaslužil, da zdaj sedim tako blizu pilota in takšen luksuz ceniš šele, če si si ga sam prislužil," pravi.

"Nikoli nisem pripisoval velikega pomena denarju. Ni moj najpomembnejši cilj in to se kaže tudi v načinu, na katerega vzgajam svoje otroke," je dejal.