Slavni milijarder o tem, da je samski: To, da spim sam, me ubija

Elon Musk (Foto: AP)

Igralka Amber Heard in milijarder Elon Musk, ki sta se poleti po letu dni zveze razšla, sta še nekaj časa zatrjevala, da ostajata tesna prijatelja ter da so ljubezni na daljavo pri ljudeh, ki imajo natrpane urnike, vedno težavne. A po besedah Elona njun razhod ni bil tako preprost in prijateljski. "Ona je bila tista, ki je prekinila z mano. Res sem bil zaljubljen, zelo je bolelo ..." je dejal novinarju za revijo Rolling Stone, dodal je še, da je bilo prvih nekaj tednov grozljivih.

Mučen razhod je vplival tudi na njegovo delo: "Izredno veliko volej sem moral vložiti v svoje delo, mislim, da se bil najbolj depresivna oseba daleč naokoli. Prvih nekaj dni sem se počutil izredno morbidno." Toda vseeno se je spravil k sebi: "Družil sem se s pozitivnimi osebami in se prepričal, da je treba živeti naprej."

Milijarder je bil do zdaj poročen že trikrat (dvakrat z isto žensko), a se na žalost ni izšlo ne prvič, ne drugič, ne tretjič ... kljub temu da si želi dolgoletnega razmerja: "Želim si dolgega razmerja, nisem za kratke afere. Iščem resno partnerico ... sorodno dušo ... nekaj v tem smislu." Na koncu je še dodal, da ne bo nikoli srečen, če bo sam: "To, da spim sam, me ubija."