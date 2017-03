Slavni pevec na usta poljubil oboževalko, ki sporoča: 'Bilo je čudovito!

A post shared by M a n u e l a (@wellllaaa) on Feb 19, 2017 at 5:23pm PST

21-letna postavna in lepa Manuela Álvarez Hernández, ki prihaja iz kolumbijskega mesta Medellín, študira marketing, nekega dne pa si želi prodreti tudi v modni svet. Kljub vsem željam si ni nikoli predstavljala, da si bo kdaj delila oder s slavnim zvezdnikom Malumo oziroma še manj, da se bo z njim kadar koli poljubljala.

''Zgodilo se je popolnoma spontano. Njegov asistent je prišel v VIP prostor, kjer me je izbral med številnimi dekleti. Nisem si mislila, da me bo Maluma na odru poljubil. Približal se je in me je poljubil. Vse sem posnela s telefonom. Bilo je neverjetno,'' je izkušnjo opisala mlada Manuela. Vsa dekleta pa seveda zdaj zanima, kako se 23-letni zvezdnik poljublja.

''Izjemen je, preprost, čeden. Bilo je čudovit!'' je nepričakovan poljub opisala 21-letnica, ki je dala intervju za TvyNovelas. Ta izkušnja ji bo za vedno ostala v spominu. Srečnica je nato še dejala, da sta se s slavnim pevcem v zaodrju objela in se poslovila ter da nista navezala nobenih osebnih stikov.

Maluma, ki trenutno skupaj s Shakiro navdušuje v pesmi Chantaje, pa v duetu s svojim rojakom Carlosom Vivesom prepeva tudi naslovno pesem telenovele Zbudil bi se s teboj (Despertar contigo) Volví a Nacer. Telenovelo lahko spremljate vsak delavnik ob 15.35 na POP TV.