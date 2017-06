Slovenci so nam zaupali kako hujšajo pred poletjem

Za nabiranje kilogramov so krivi neustrezna prehrana, preveč zaužitih kalorij in premalo gibanja. Mnogi za nastanek obročkov okoli pasu krivijo leno prebavo, ki v današnjem času, ko je naš stil življenja pretežno sedeč, prehrana pa neredna in neuravnotežena, sploh ni nič presenetljivega.

Pojdimo najprej čez nekaj osnovnih pravil hujšanja, nato pa si v videoposnetku poglejmo kako se tega lotijo ostali.

Nezdrava hrana vodi v začaran krog zdravstvenih težav

Dandanes vse bolj hitimo in nimamo časa za pripravo zdravega obroka, zato vase pogosto »zmečemo« visoko kalorično hrano, ki na hitro zadovolji našo lakoto, a je na dolgi rok izjemno nevarna.

Tovrstna hrana povzroči hiter dvig sladkorja v krvi, ki mu vedno sledi nagel padec, rezultat tega pa sta volčja lahkota in ponovno hlepenje po sladkarijah, mastni in hitri hrani – in začaran krog je sklenjen. Poleg tega, da takšna hrana povzroča debelost, je eden glavnih vzrokov za nastanek srčno-žilnih in sladkorne bolezni – vseh zdravstvenih težav, ki pestijo sodobnega človeka.

Če neradi pijete vodo, vanjo stisnite limono

Pomemben del vsakega hujšanja je torej uživanje uravnotežene in zdrave hrane, ki nas nasiti za dalj časa in ne vsebuje praznih kalorij, ampak naše telo oskrbi s potrebnimi vitamini in minerali. Del zdravega življenjskega sloga je tudi zadosten vnos tekočine.

Izogibati se je treba alkoholu in sladkim pijačam – najbolje je uživati nesladkano, navadno vodo. Veliko ljudem ne prija pitje velikih količin vode, zato jim svetujemo, da v vodo stisnejo limono, pomarančo ali grenivko.

Gibajte se vsaj pol ure na dan

Hujšanje bomo še pospešili z rednim gibanjem. Tudi, če se ne ukvarjamo z nobenim športom, se potrudimo, da smo vsak dan vsaj pol ure v gibanju. Po opravkih se odpravimo peš ali s kolesom, med gledanjem televizije pa vrtimo sobno kolo. Kmalu se nam bo izboljšala kondicija in lahko bomo začeli s hitro hojo ali lahkotnim tekom in še pospešili porabo kalorij.

Če ste začetniki pri teku, nikar ne pretiravajte z dolžino pretečenih kilometrov. Tudi, če vsak dan pretečete samo dva ali tri kilometre, je to za začetek več kot dovolj. Lahko se tudi v službo odpravite peš po stopnicah, namesto z dvigalom. Bolj kot dolžina je namreč pomembna vaša konstantnost – da se redno, vsak dan ali vsak drugi dan odpravite teč. Pred vsakim treningom naredite ogrevalne in raztezne vaje, da bi se izognili poškodbam in hudim bolečinam v mišicah naslednji dan.

Kako pa dejansko hujšajo ljudje okoli nas? Ali vsi pazijo na prehrano in se ukvarjajo s športom?

Odgovor poznate tudi sami – zelo redki ljudje imajo dovolj volje (in časa) za korenite spremembe jedilnika in redno ukvarjanje s športom. Zato si oglejmo nekaj njihovih trikov in nasvetov:

Jelena se je diete lotila skupaj s svojo mamo:

Mario je celo življenje imel težavo s preveliko težo (kar 20kg preveč!), v tem videu na blogu pa predstavi dokaze, da se jih je uspešno znebil in tudi pove kako:

Tako Jelena kot Mario sta bila uspešna pri hujšanju s pomočjo čaja SlimAll. Kako pa ta čaj sploh deluje?

Čeprav gibanje in uživanje pretežno vlaknin, ki jih najdemo v zelenjavi in sadju, prav tako pospešijo delovanje metabolizma, lahko njegovo hitrost in posledično izgubo kilogramov poženete v nebo samo z uživanjem ustreznega prehranskega dopolnila. Eden najuspešnejših tovrstnih pospeševalcev metabolizma je čaj SlimAll, ki je izdelan iz popolnoma naravnih sestavin in dokazano pomaga pri topljenju odvečnih maščob.

Učinki hujšanja s pomočjo čaja SlimAll so vidni že po treh do štirih tednih od začetka uživanja (v 1 pakiranju prejmete 100 filter vrečk za 1 mesec). Njegovo uživanje je preprosto: da bi začeli topiti kilograme, so dovolj so že dve do tri skodelice čaja dnevno (z njim lahko zamenjate kavo).

Je čaj SlimAll treba uživati ob strogi dieti?

Absolutno ne! Najboljše pri čaju SlimAll je to, da vam omogoča izgubo teže brez stradanja in pretiranega odrekanja. Kako je to sploh mogoče? Čaj SlimAll ima dvojni učinek: povečuje občutek sitosti, zato vi zaužijete manj kalorij, in obenem pospešuje delovanje metabolizma oziroma porabo zaužitih kalorij. Ta kombinacija je naravnost zmagovalna, hujšanje z njo pa zdravo in od vas ne zahteva pretiranih naporov.

Ljudje, ki so preizkusili čaj SlimAll, poročajo, da so imeli več energije in manjši apetit. Njegovo delovanje potrjujejo tudi znanstveni dokazi: čaj SlimAll dokazano pospeši prebavo za 250 % bolj kot navadni zeleni čaji, pospeši topljenje maščob za 12 %, polifenoli v njem pa preprečujejo absorpcijo maščob in holesterola v telesu za več kot 50 %!

Kaj o čaju SlimAll pravi stroka?

Uporabo čaja SlimAll podpira tudi stroka. Certificirana prehranska svetovalka mag. Tamara Čander poudarja, da je za zdravo izgubo kilogramov in uspeh pri hujšanju treba uvesti ustrezne spremembe v življenjski slog (kot smo jih opisali v začetku tega članka) in uporabljati samo preverjena in ekološka prehranska dopolnila, saj lahko v nasprotnem primeru telesu povzročimo škodo namesto koristi. Mag. Čander zato osebno svetuje uporabo čaja SlimAll, ki je pridobil tudi evropski EKO certifikat in ima dokazane blagodejne učinke na telo in počutje.

Je čaj možno naročiti v Sloveniji?

Več o tem izdelku si lahko preberete tudi na uradni spletni strani www.SlimAllcaj.com, kjer so navedena tudi nekatera znanstveno potrjena dejstva o njegovi učinkovitosti in nekaj dodatnih izjav zadovoljnih uporabnikov. Na dnu spletne strani lahko opravite tudi naročilo in čaj bo na vašem naslovu v roku 1-2 dni.

Čaj je sicer možno naročiti tudi preko slovenske telefonske številke 031 401 302, za vse bralce 24ur pa so pripravili tudi posebno akcijsko ponudbo!

Naročnik oglasa E-mesto d.o.o.