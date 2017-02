Socialna služba odvzela dvojčici Lisi Marie Presley

Lisa Marie Presley in Michael Lockwood bijeta umazano ločitveno bitko, zdaj pa so jima začasno odvzeli tudi 8-letni dvojčici. (Foto: FameFly)

Kalifornijski oddelek za otroke in družinske zadeve (DCFS) je sprejel 8-letni dvojčici Finley in Harper Lockwood, hčerki Lise Marie Presley in Michaela Lockwooda, katerima ju je odvzela socialna služba. O njuni prihodnosti bodo odločali 17. marca, Presleyjeva pa je v sodnih papirjih navedla, da je našla nespodobne fotografije in posnetke otrok na njegovem računalniku.



"Bila sem šokirana, obrnil se mi je želodec," je zapisala. Razkrila je tudi, da je policija izvedla racijo na njunem nekdanjem domu, kjer je našla 80 njegovih naprav, a jih mora še v celoti preiskati in analizirati. "Nimam pojma, kaj vse se še lahko najde na teh napravah, bojim pa se, da je še več tega in da so še hujše stvari," je zapisala.



Par se je poročil leta 2006, pevka pa je lanskega junija vložila papirje za ločitev, v katerih je navedla nepremostljive razlike. Dopisala je, da mora plačevati dve varuški, ki sta zraven, ko Michael obišče svoji hčerki. To je samo ena od zadev, ki se vleče v njuni ločitvi, kjer je ena od velikih težav tudi denar.



Lockwood naj bi tako sprva zahteval 37500 evrov mesečne podpore, hkrati pa še skoraj 94 tisočakov za sodne stroške. Kot je dejal, to ni nič v primerjavi z denarjem, ki ga Lisa Marie prejme na mesec po pokojnem očetu Elvisu, saj naj bi prejela okroglih sto tisočakov dolarjev na mesec (slabih 94 tisoč evrov), po njegovem pa dostikrat naenkrat zapravi okoli dvajset tisočakov (slabih 19 tisoč evrov). Ona sicer trdi, da komaj shaja, saj živi s hčerko Riley v Kaliforniji in da že leto in pol ni bila izven te zvezne države, hkrati pa se ne spominja, kdaj bi si nazadnje kupila spodobne čevlje ali obleko.