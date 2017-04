Sofia Richie objavila fotografijo iz Slovenije

Sofia Richie v oglasni kampanji na fasadi ljubljanskega Emporiuma. Fotografijo je objavila tudi na svojem Instagramu. (Foto: POP TV)

18-letna manekenka Sofia Richie je znana po dveh rečeh: je hčerka pevca Lionela Richieja in nekdanje dekle pop senzacije Justina Bieberja. Ker je tudi obraz oglasne kampanje za znamko Tommy Hilfiger Denim, pa je zdaj objavila fotografijo, na kateri je ljubljanski Emporium. Ekipa Emporiuma je zapisala, da je ponosna na projekt in dejstvo, da je lepotička, ki se strmo vzpenja v lepotnem poslu, objavila fotografijo na svojem Instagramu, kjer ima več kot 2,2 milijona sledilcev.



Nekatere Slovenke so komentirale, da je "carica" in da je "čudovita", da izgleda "neverjetno", pa ji je v komentar zapisala tudi ekipa trgovine.

@tommyhilfiger A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Apr 9, 2017 at 9:32am PDT