Šok rocker ob smrti očeta pokazal nežno plat

48-letnemu rockerju Marilynu Mansonu je umrl oče, Hugh Warner. Čeprav je glasbenik znan po svojevrstnem, za mnoge tudi precej temačnem in strašljivem stilu, je ob tem tragičnem dogodku pokazal, da ima tudi zelo čustveno in nežno plat.

Žalostno novico je delil na Instagramu, ob fotografijo iz svojega otroštva, na kateri sta z očetom, pa pripisal ganljivo sporočilo: "Izgubil sem očeta. Naučil me je, kako biti moški, borec in trdoživ človek. Naučil me je streljanja s pištolo. Kako voziti. Kako voditi. Vedno bo najboljši oče na svetu. Vem, da je nekako in nekje zdaj z mojo mamo. Držal bom obljubo in te nikoli ne bom razočaral. Pogrešam te in rad te imam, oče."

Šok rocker ni razkril vzroka očetove smrti, se mu je pa pred tedni poklonil že za dan očetov in sicer tako, da je delil njuno skupno fotografijo, na katerih je bil tudi njegov oče namazan v za Mansona značilna ličila.

Glasbenikova mati Barbara je umrla leta 2014, stara 68 let, borila se je s hudo demenco. Takrat je tudi njej na družbenih omrežjih poklonil ganljivo posvetilo: "Moji mami, ki je prva in najbolj močno verjela vame. Upam, da te nekoč spet vidim. A ne še zdaj, ker moram storiti še veliko stvari, za katere sem obljubil, da jih bom. Ponosna boš name."

Sicer pa je svojo šokantno pojavo, ki jo kaže v javnosti, že nekoliko omilil. Pred dvema letoma je razkril, da bolje skrbi zase, da ne vstaja več ponoči (kakor je zaradi sledenja vampirki uri počel dlje časa), ampak zjutraj, da ne pije več absinta in da je začel obiskovati osebnega trenerja ("da bi lahko pretepel ljudi, če bi bilo to potrebno").