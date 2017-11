Kurt Russel in Goldie Hawn sta par že več kot 30 let. (Foto: AP)

Goldie Hawn in Kurt Russell nista običajen hollywoodski par, kar je igralka znova dokazala v nedavnem intervjuju v oddaji Today. 71-letna igralka in njen 66-letni partner sta namreč skupaj že več kot 30 let in njuna ljubezen je vsako leto močnejša.

Eden od razlogov je zagotovo to, da igralka o svojem izbrancu najde le pohvalne besede: "Čudovit je, briljanten, zapleten, božanski moški," je rekla zvezdnica in nadaljevala, da se ji ob Russelu tudi po treh desetletjih še vedno šibijo kolena. "Seksi je, seksapilen, to je, mimogrede, za moje pojme zelo pomembno. Sosedov kruh je pogosto videti slajši, a meni se ni zdel nikoli," je rek, ki drži pri številnih hollywoodskih zvezdnikih, ovrgla Hawnova.

Parček se je zaljubil leta 1983 med snemanjem filma Swing Shift in se pozneje začel sestajati. Vse od takrat pa sta nerazdružljiva, čeprav se nista nikoli poročila.

Oskarjevka se je voditeljici Megyn Kelly odprla tudi o slavi in starševstvu. "Ni težko biti slaven, težko je pravilno vzgajati otroke. To je tako težko, ker nočeš narediti napake, čeprav veš da si jih že in jih boš še," je priznala Hawnova, ki pravi, da ji čas z družino pomeni vse na svetu. "Veliko se smejimo in smo zelo zabavna družina. In zelo smo veseli, ko smo lahko skupaj. Obožujemo to. To, da smo skupaj, nam je najljubše na svetu."

Igralca in partnerja pa nista skupaj samo v zvezi, ampak si delita še en prostor poleg svojega doma – drug ob drugem imata namreč zvezdi na hollywoodskem Pločniku slavnih, ki so ju v čast njuni slavi tlakovali letos.

In kako jima uspeva ohranjati tako trden ljubeč odnos? Nenehno se moraš truditi za izboljšave, pomodruje Goldie Hawn. "Ne moreš kar shajati in si misliti: 'tak pač sem, nič ne morem za to'. Ne. Vedno se moraš truditi biti boljši in boljši."