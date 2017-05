Eden najbolj zaželenih moških na svetu, Charlie Hunnam, je tudi velik romantik. (Foto: AP)

Charlie Hunnam, 37-letni igralec, za katerim vzdihujejo ženske po vsem svetu, se je z odgovorom na vprašanje o snemanju filmskih ljubezenskih prizorov – če je to mogoče – še bolj priljubil svojim oboževalkam.

Čeprav mnogi, ki niso del filmskega sveta, menijo, da je snemanje ljubezenskih prizorov nekaj prijetnega (le kdo se ne bi hotel mečkati s hollywoodskimi lepoticami in lepotci?), pa je to početje zvezdnikom pogosto najtežji del snemanja, ki se ga najbolj bojijo in si želijo, da čim prej mine.

Med njimi je tudi Charlie, ki mu slačenje pred sicer kamero ni tuje, a je povedal, da sovraži snemanje ljubezenskih prizorov. In to zaradi dveh razlogov. Prvi je njegovo dekle, Morgana McNelis, ki ji ni prijetno svojega partnerja gledati v objemu drugih žensk, drugi razlog pa je to, da so mu ti prizori preprosto neprijetni. "Trudim se biti občutljiv glede dejstva, da počnemo nekaj intimnega, a hkrati držimo jasno mejo. Sem v zelo predanem razmerju in se tudi zavedam, da mojemu dekletu ta del mojega poklica ni preveč všeč. Gre za zelo občutljivo ravnotežje," je privlačni Charlie povedal za revijo ELLE.

"Prav tako se tudi bojim bacilov, že vse od otroštva. Nočem se poljubljati z nikomer drugim kot s svojim dekletom do konca svojega življenja," je dejal predani romantik. Bi sploh lahko bil še bolj popoln?