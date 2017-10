Spacey priznal, da je gej in se opravičil, da je skušal zapeljati 14-letnika

Kevin Spacey se je opravičil zdaj 46-letnemu igralcu Anthonyju Rappu ... (Foto: AP)

46-letni igralec Anthony Rapp, ki igra v seriji Zvezdne steze: Odkritje (Star Trek: Discovery) je zdaj javno razkril, kako ga je dvakratni oskarjevec Kevin Spacey nekoč povabil na zabavo v svoj apartma. Dejal je, da mu je kmalu postalo dolgčas in je odšel v spalnico, da bi gledal televizijo. Spacey se je pojavil v sobi kasneje, ko se je zabava končala.

"Ko je prišel v sobo, se mi je zdelo, da je pijan. Skušal me je zapeljati. Ne vem, če bi uporabil ta jezik, a sem se zavedal, da je z mano želel seksati," je opisal. Takrat 26-letni Spacey naj bi ga nesel na posteljo in splezal nanj.

Rapp je še dejal, da ga je odrinil, odšel v kopalnico in nato rekel, da odhaja. "Obrnil se mi je želodec. Še danes ne morem dojeti različnih aspektov tega dejanja. Še vedno je zame to ena velika zmeda," je priznal.

... ki je zdaj javno razkril, da ga je Spacey v 80. letih skušal zapeljati, ko mu je bilo le 14 let. (Foto: AP)

58-letni Spacey pa se je oglasil prek Twitterja. "Imam veliko spoštovanja in občudovanja za Anthonyja Rappa kot igralca. Sem več kot zgrožen ob tej zgodbi. Iskreno se ne spominjam tega dogodka, ki naj bi bil pred več kot 30 leti. A če sem se kdaj tako obnašal, kot opisuje, mu dolgujem svoje najbolj iskreno opravičilo, saj naj bi to bilo najbolj neprimerno pijano obnašanje in mi je žal za občutke, ki jih nosi v sebi vsa ta leta. Ta zgodba me je spodbudila, da se ozrem še na nekatere druge stvari v svojem življenju. Vem, da o meni obstajajo zgodbe, ker sem bil zelo zaščitniški glede svoje zasebnosti. Kot vedo moji najbližji, sem imel zveze tako z moškimi kot z ženskami. Ljubil sem in imel romantične zveze z moškimi večino mojega življenja in sem zdaj izbral, da živim kot gej moški. Rad bi se s tem skusil pošteno in odkrito in s tem začenjam raziskovati moje lastno obnašanje," se je javno izpovedal igralec.