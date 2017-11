Spaceyja odstranili iz že posnetega filma, Westwicka posilstva obtožila že druga ženska

Nihče si ni predstavljal, da se bo vsul takšen plaz. Javljajo se nove in nove žrtve, padajo nova in nova velika imena. Kevin Spacey, Steven Seagal, Ed Westwick ... (Foto: AP)

Bilo je jasno, da se bo po aferi Weinstein usul plaz, a da bo tako mogočen, si ni nihče predstavljal. Zdi se, da je končno "dovoljeno", da žrtve spregovorijo, in zdi se, da ni veliko zvezdnikov, ki v karieri ne bi bili nadlegovani, tako ženske kot moški, izjem, kot kaže, ni.

Ko je časnik New York Times razgalil Harveyja Weinsteina in njegovo več desetletij trajajoče spolno nadlegovanje igralk, so pričevanja o spolnih zlorabah in nadlegovanju preplavila Hollywood. Kaže, da si v mestu (padlih) angelov ali nadlegovan ali nadlegovalec.

Javljajo se nove in nove žrtve, padajo nova in nova velika imena. Kevin Spacey, Steven Seagal, Ed Westwick, Brett Ratner …

Nekdanja televizijska voditeljica Kevina Spaceyja obtožila spolnega napada na njenega sina

Slavni ameriški igralec Kevin Spacey se je v sredo soočil z novo v zdaj že vrsti obtožb o spolnih napadih. Nekdanja voditeljica bostonske izpostave televizije ABC Heather Unruh je na novinarski konferenci povedala, da je Spacey julija lani njenega 18-letnega sina napil in nato grabil za spolovilo.

Oskarjevec naj bi njenega sina v baru v Nantucketu najprej napil, čeprav je bil ta premlad za alkohol, nato pa mu je potisnil roko v hlače. Sin naj bi bil šokiran in ni vedel, kaj naj stori, ko je Spacey nato odšel na stranišče, pa je k njemu pristopila neka ženska in mu svetovala naj pobegne, kar je tudi storil. Unruhova sedaj poziva to žensko, naj se oglasi in potrdi sinovo zgodbo. Spaceyju je Unruhova sporočila, naj ga bo sram. Njen sin sicer takrat ni prijavil napada, ker ga je bilo sram in strah.

Spacey je že v težavah zaradi očitkov o spolnih napadih, ki pa po zaenkrat znanih informacijah niso šli dlje od neželenega otipavanja in neprimernih besed. Prvi ga je konec oktobra obtožil zvezdnik nove serije o Zvezdnih stezah Discovery Anthony Rapp. Spacey se mu je po Twitterju opravičil in ob tej priložnosti povedal, da je homoseksualec.

Nato pa se je nanj vsulo še več kritik, tako v ZDA kot Veliki Britaniji. Med drugim naj bi napadel tudi sina igralca Richarda Dreyfussa.

Spaceyja je spolnega nadlegovanja obtožilo mnogo moških, tako v ZDA kot Veliki Britaniji. Nadlegoval naj bi jih, ko so bili mlajši, sploh pa je bil po takšnem predatorskem vedenju zloglasen v Londonu, kjer je bil več let umetniški vodja gledališča.

Ostal brez glavne vloge v že posnetem filmu

Filmski studio, ki je letos posnel film All the Money in the World, v katerem glavno vlogo igra Kevin Spacey, se je odločil za drastično potezo – cel film oziroma vse prizore s Spaceyjem bodo posneli na novo, njegovo vlogo pa bo prevzel Christopher Plummer.

Drama priznanega režiserja Ridleyja Scotta je bila pred afero Spacey kandidatka za mnoge nagrade. Film bi morali predvajati na zaključnem večeru filmskega festivala ameriškega filmskega inštituta, pa so projekcijo v luči obtožb Spaceyja odpovedali.

Datum premiere filma ostaja nespremenjen – 22. december – kar pomeni, da bo moral studio v zelo zelo kratkem času ponovno posneti prizore.

V začetku tedna je sodelovanje s Spaceyjem povsem prekinil tudi Netflix, ki ni le ukinil njegove serije Hiša iz kart, ampak je igralec ostal tudi brez prihajajočega projekta Gore.

Portia De Rossi je morala zbežati z avdicije pri Stevenu Seagalu. (Foto: AP)

Steven Seagal si je med avdicijo odpel zadrgo

Že nekaj žensk je neprimernega vedenja obtožilo akcijskega junaka in producenta Stevena Segala. Zdaj je proti njemu spregovorila Portia de Rossi. Incident naj bi se zgodil, ko je bila na avdiciji za film Nedosegljivi zakon (Abowe the law, kako prikladno). 44-letna igralka, ki je poročena z Ellen DeGeneres, je povedala: "Zadnjo avdicijo za Segalov film sem imela v njegovi pisarni. Dejal mi je, da je za igralce zelo pomembno, da imajo medsebojno kemijo tudi na kamerami. Nato me je posedel in si odpel zadrgo na hlačah. Zbežala sem in poklicala agentko. Dejala je le: 'Nisem vedela, da ni tvoj tip'."

Akcijskega zvezdnika je podobnega obnašanja obtožila tudi igralka Julianna Marguiles, ki ima podobno zgodbo – med avdicijo naj bi se ji razkazoval. Povedala je, da jo je klicala direktorica kastinga, in ji povedala, da se mora zglasiti pri Seagalu na avdiciji – v njegovi hotelski sobi ob desetih zvečer. Igralka ji je odvrnila, da tako pozno ne potuje s javnim prevozom, pa ji je agentka odvrnila, naj ne skrbi, češ da bo tudi ona tam, a je seveda ni bilo. "Bila je ženska, to povem, ker moramo od vseh vpletenih, ki so takšne zadeve omogočali, zahtevati, da prevzamejo odgovornost," je povedala.

Tudi Weinstein je imel namreč pomočnice, asistentke, ki so dobro vedele, kaj se dogaja, pa so igralke pošiljale v njegovo hotelsko sobo oziroma omogočale in k njemu vodile igralke, ki si jih je izbral.

Zveznika Opravljivke posilstva obtožila že druga ženska

Igralca Eda Westwicka je najprej posilstva obtožila Kristina Cohen, zdaj pa še Aurélie Wynn. 30-letni igralec navedbe zanika. "Nikdar se nisem vsiljeval nobeni ženski. Zagotovo nisem nikdar nikogar posilil," je tvitnil.

Wynnova trdi drugače. Westwick naj bi jo zlorabil leta 2014. "Zavrnila sem ga, pa me je potisnil z obrazom navzdol. Bila sem nemočna pod njegovo težo," je zapisala.

Wynnova je dodala, da je o incidentu povedala tedanjemu fantu, zvezdniku serije Glee Marku Sallingu – ki je pred kratkim priznal krivdo za posedovanje otroške pornografije. Ta je za dogodek okrivil njo in razdrl zvezo.

Dodala je še, da se je zaupala tudi prijateljem, ki so ji svetovali, naj molči, saj jo bodo sicer označili za tisto, "ki želi svojih 10 sekund slave".

Žrtev nadlegovanja je bil tudi Terry Crews. (Foto: AP)

Zdaj pa je spregovorila zaradi Cohenove. "Tako zelo sem hvaležna, da se te temne plati končno osvetljuje in da je na svetu vendarle pravica. Verjamem ti, Kristina Cohen, in se ti zahvaljujem, da si pokazala, kaj vse morajo prestati igralke zaradi moških, kot je Ed Westwick. Brez tebe ne bi imela poguma, da javno spregovorim o svoji izkušnji," je sklenila.

Terry Crews je nadlegovanje vendarle prijavil policiji

Mišičasti igralec Terry Crews, ki je po aferi Weinstein razkril, da tarče nadlegovanja niso samo ženske in povedal, da je bil tudi sam žrtev, je losangeleški policiji tudi uradno prijavil spolno nadlegovanje – neimenovani hollywoodski pomembnež naj bi ga lani na zasebni zabavi zgrabil za mednožje.