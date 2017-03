Spektakularna filmska stvaritev Lepotica in zver bo prevzela kinematografe in vaša srca

Lepotica in zver je zgodba o čudovitem potovanju Belle, pametne, lepe in samostojne mlade ženske, ki jo zver kot ujetnico zapre v svoj grad. Kljub prestrašenosti, se Belle spoprijatelji z začaranim grajskim osebjem in sčasoma vidi, da je za robustno strašnim videzom zveri prijazno srce pravega princa. Princa, ki je bil nekdaj znan po ekstravagantnih zabavah v svojem veličastnem gradu, kjer ga je razvajalo številno podložno osebje. Postane tako važen in vase zagledan, da ko nekega dne ne sprejme v svoj ogromen grad uboge beračice, ne ve, da s tem zapečati svojo usodo, saj ga beračica, ki je čarovnica, začara v zver, njegovo osebje pa v hišne predmete. Da bi princ, spremenjen v strašno zver, spremenil strašen urok, se mora naučiti ljubiti še preden odpade zadnji list vrtnice ...

V filmu, ki temelji na zgodbi animiranega filma iz leta 1991, igrajo: Emma Watson kot Belle; Dan Stevens kot zver; Luke Evans kot Gaston, simpatičen, a plitek vaščan, ki osvaja Belle; Kevin Kline kot Maurice, oče Belle; Josh Gad kot Lefou, Gastonov dolgoletni asistent; Ewan McGregor kot Lumière, svetilka; Stanley Tucci kot Maestro Cadenza, čembalo; Gugu Mbatha-Raw kot Plumette, čistilec prahu; Audra McDonald kot Madame De Garderobe, garderoba; Hattie Morahan kot čarovnica; Nathan Mack kot Chip, skodelica; Ian McKellen kot Cogsworth, lesena ura; in Emma Thompson kot čajnik, gospa Potts.

Pod režisersko taktirko Billa Condona, so zgodbo za film Lepotica in zver, ki temelji na animiranem filmu iz leta 1991, napisali Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky in Bill Condon. Producentska ekipa Mandeville Films sta David Hoberman in Todd Lieberman, z ekskluzivnimi producenti: Jeffrey Silver, Thomas Schumacher in Don Hahn.

Petkratna dobitnica prestižne glasbene nagrade GRAMMY® in glasbenica, ki se lahko pohvali z najbolje prodajanimi albumi, Celine Dion, bo za najnovejši Disneyjev film Lepotica in zver zapela novo napisano pesem “How Does A Moment Last Forever.” Pesem bo vključena tudi na albumu z glasbo iz filma.

Film Lepotica in zver nas bo napolnil z močnim sporočilom, da prava lepota prihaja od znotraj, prihaja v naša kina 16. marca 2017, v distribuciji 2i Filma.

Naslov v izvirniku: Beauty and the Beast

Žanr: muzikal, fantazijski, družinski

Režiser: Bill Condon

Glasba: Alan Menken

Besedila: Howard Ashman in Tim Rice

