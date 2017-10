Spolnega nadlegovanja obtožen tudi Seagal: 'Jez je popustil. Ženske ne bodo več tiho'

Steven Seagal naj bi bil znan po svojem neprimernem početju. (Foto: AP)

Po tem, ko so igralke (in tudi igralci) končno spregovorile o prevladujočem neprimernem vedenju in spolnem nadlegovanju v Hollywoodu, na dan prihaja vse več obtožb. Zdaj so spregovorile tudi žrtve akcijskega igralca Stevena Seagala, ki je tudi scenarist in producent. Neprimernega vedenja ga je med drugim obtožila Lisa Guerrero, ki jo je leta 1996 Seagal povabil na avdicijo kar domov, ker pa ji je bilo zaradi tega neprijetno, je s sabo vzela žensko predstavnico svoje casting agencije. Igralec ju je pričakal in pozdravil kar v svileni halji.

"Ko sem brala o Harveyju Weinsteinu, se mi je pred oči narisal ta spomin. To je popolnoma identično, kot je počel Seagal. Šele kasneje sem izvedela, da je znan po takšnem vedenju," je povedala. Pojasnila je, da ji je po avdiciji dejal, da se je odlično odrezala, in vztrajal, da se mora vrniti na zasebno avdicijo k njemu domov, da bi dobila glavno vlogo. To je zavrnila, zato je vlogo na koncu dobila druga igralka.

To pa ni prvič, da je bil Seagal obtožen takšnega početja. Leta 1998 je igralka Jenny McCarthy spregovorila o tem, da jo je Seagal povabil na avdicijo za film Oblegani 2, ker pa naj bi v scenariju bil tudi del, v katerem je njen lik gol, je zahteval, da se sleče. Planila je v jok in po prepiru z njim odšla.

Toback se je pred igralkami samozadovoljeval

Sicer pa Seagal ni edini, ki zadnje dni polni naslove. Konec tedna je namreč Los Angeles Times objavil poročilo, v katerem več kot 30 žensk spolnega nadlegovanja obtožuje režiserja Jamesa Tobacka. Tudi on je, kakor Weinstein, več desetletij spolno nadlegoval igralke, ki jih je najel, tiste, ki so delo iskale in tudi tiste, ki jih je le srečal na ulici in jim obljubljal zvezdništvo, povabil na avdicije, tam pa se pred njimi samozadovoljeval.

Več kot 30 žensk je neprimernega spolnega vedenja obtožilo tudi režiserja Jamesa Tobacka. (Foto: AP)

Toback navedbe zanika in trdi, da je zaradi "sladkorne bolezni in srčne bolezni biološko nemogoče, da bi storil kaj takega".

Igralka Echo Danon se spominja incidenta, ko je na snemanju njegovega filma Črno in belo nanjo položil dlan in dejal, naj ga gleda v oči, on pa se je pred njo samozadovoljeval. "Vsi želijo delati, zato to prenašajo. Zato sem jaz to prenašala. Samo želela sem še naprej igrati," je povedala.

Ženske, ki so ga obtožile, so igralke in študentke, incidenti pa naj bi se odvijali v hotelskih sobah, javnih parkih, prikolicah na filmskih snemanjih in še drugje. Tudi o njegovem početju so že dlje časa obstajale govorice. Že leta 2012 je medijski blog Gawker objavil podrobne zgodbe, ki so razkrivale njegovo početje.

Tudi režiser filma Varuhi galaksije James Gunn je poznal njegovo neprimerno početje. "To je storil trem dekletom, s katerimi sem hodil, dvema mojima dobrima prijateljicama in tudi družinski članici … dvakrat. Da, dejansko je k njej dvakrat pristopil z istim bednim stavkom, ne da bi se zavedal, da gre za isto osebo," je zapisal na Facebooku.

"Jez je popustil. Ženske ne bodo več tiho," pa je novice komentirala Debra Messing.