Kendall Jenner je potrebovala nekaj časa ... (Foto: AP)

Lepotička Kendall Jenner je priznala, da ji ni bilo vseeno, ko se je njen oče, nekdanji olimpijec Bruce Jenner, odločil, da bo spremenil spol. Povedala je, da je s sestrami že prej po hiši našla precej namigov, ki so kazali njegova nagnjenja, saj so po hiši ležale lasulje in šminke. "Dolgo se mi je zdelo, kot da se gremo nenehno preiskavo. Našle smo določene stvari in si mislile, da to ni normalno. Zazdelo se nam je, da morda vara, a potem smo to misel opustile," je priznala 21-letnica.



Očeta je nato nekoč sredi noči srečala oblečenega v žensko, ko si je šla natočit kozarec vode. "Srce mi je padlo v hlače. Takrat se je oblačila kot je želela, ob štirih zjutraj. Zazdelo se mi je, uau, samo trenutek," je povedala za revijo Harper's Bazaar.



Povedala je, da je po svoje vedela, kaj se dogaja, ko jih je Bruce oz. po novem Caitlyn posedla za mizo in jim razkrila, da namerava spremeniti spol. "Ko nam je povedala, je bilo to za nas nekaj čustvenih mesecev. Jokala sem, žalovala, kot da sem nekoga izgubila. Oseba je seveda še vedno tu, a fizično nekoga izgubiš. Celo življenje sem odraščala ob očetu, ki me je vzgajal. Treba se je privaditi, zagotovo. Iskreno začneš dojemati, da je ta oseba še vedno živa. Še vedno je tu. Še vedno je to blagoslov. Še vedno je super. Ugotovila sem, da moram biti hvaležna, da imam še vedno očeta. Zdaj se privajam na to in sprejemam," je še dodala.





... da je očeta Brucea sprejela v ženski vlogi, kot Caitlyn Jenner. (Foto: AP)

Kendall in Caitlyn sta zdaj v dobrih odnosih, saj imata tudi nekaj skupnih hobijev kot je zbiranje avtomobilov. "Imava posebno povezavo, podobni sva si v več smereh. Trdo delava in ne bi mogla biti bolj ponosna nanjo," je dejala Kendall.