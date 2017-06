Sta končno skupaj?

Kakor je videti, angleški glasbeni festival Glastonbury ni bil srečen samo za glasbenika Katy Perry in Chrisa Martina, ki sta nadvse uživala v skupni družbi, ampak tudi za igralca Brada Pitta in Sienno Miller.

Da se nekaj plete med slavnima igralcema, se je govorilo že pred leti, ko naj bi bil Brad še srečno poročen z Angelino Jolie. Po poročanju ameriških medijev naj bi se Brad spogledoval s Sienno, ki je zaigrala v filmu The Lost City Z, katerega producent je igralec. Takrat je Sienna zavrnila vse govorice: "O tem nisem kaj preveč brala, a vseeno, čas je, da razčistimo to. Resnica je, da je Brad Pitt samo producent filma, ki sem ga posnela, a njega sploh ni bilo na snemanju, srečala sva se samo dvakrat izven snemanja, ker je pač odgovoren za film." Ko pa sta se Brad in Angelina razšla, so se znova pojavila namigovanja o njunem druženju.

Zdaj pa sta se igralca znova srečala na priljubljenem angleškem festivalu Glastonbury, kjer je bilo med njima zelo vroče. Parček naj bi se držal za roke, Sienna pa se je večkrat nežno stisnila k Bradu. "Brad in Sienna sta bila videti zelo ljubeča, venomer sta se božala in dotikala. Videti sta bila zelo intimna drug z drugim," je tujim medijem zaupal prijatelj blizu domnevnega para.