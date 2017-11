Sta The Weeknd in Bella Hadid znova skupaj?

Oktobrske govorice, da sta se The Weeknd in Selena Gomez razšla, so se izkazale za resnične. Pevka in igralka Selena Gomez je hitro našla tolažbo pri svojem nekdanjem, pevcu Justinu Bieberju. Medtem pa je kanadski glasbenik znova potrkal na vrata svoje nekdanje, manekenke Belle Hadid.