Stallone in Jeremy sta odločno zanikala zlorabe

Sly je odločno zanikal, da naj bi seksal s 16-letno oboževalko leta 1986. (Foto: FameFly)

71-letnega Sylvestra Stallona so obtožili, da naj bi leta 1986 spolno napadel 16-letno oboževalko, ko je v Las Veasu snemal film Over The Top. Kot je poročal The Daily Mail, naj bi domnevna žrtev trdila, da naj bi jo igralec skupaj s telesnim stražarjem speljal v spolni akt.

"To je smešno in kategorično neresnično. Nikoli se ni zgodilo. Nihče ni vedel za to zgodbo do danes, ko je prišla na plan, skupaj z g. Stallonom, ki ga glede tega ni nihče kontaktiral," je dejal igralčev predstavnik.

Očitkov pa se mora otepati tudi slavni "ježek" porno industrije, 64-letni Ron Jeremy, ki je od poznih 70. let pa do danes posnel okoli 1500 porno filmov. Spolnega nadlegovanja ga je obtožila porno igralka Ginger Banks, ki je dejala, da ima podobne zgodbe tudi veliko drugih žensk. Debata se je potem razvila na Twitterju, saj je ena od žensk zapisala, da "jo je skušal na silo poljubiti in jo je zgrabil za zadnjico", druga pa, da "ji je dal prste v spodnjice in vagino".

Porno igralec Ron Jeremy je dejal, da nikoli ni in tudi ne bi nikogar posilil. (Foto: Reuters)

Jeremy, ki smo ga lahko videli tudi v "mainstream" filmih kot so The Boondock Saints, Crank: High Voltage, The Rules of Attraction, Ronin, Reindeer Games, bil pa je tudi svetovalec pri filmu o porno industriji Vroče noči z Burtom Reynoldsom in Markom Wahlbergom, je vse obtožbe odločno zanikal.

"Te obtožbe so čiste laži. Nikoli nisem ali ne bi posilil nikogar. Vse resne obtožbe so bile obravnavane na policiji in ovržene pri sodnikih kot večina obtožb na račun grabljenja ali otopavanja. Nikoli me niso obsodili ali da bi moral za to preživeti dan na sodišču," je povedal za revijo Rolling Stone.