'Staranje je … drago!'

51-letna Robin Wright je videti odlično. (Foto: AP)

51-letna igralka in režiserka Robin Wright krasi naslovnico jesensko/zimske izdaje revije NewBeauty, in v pogovoru za revijo je povedala, da se ne bori proti staranju. "Ena največjih vrlin je sprejemanje. To je sicer težek boj, je vaja, je mišica, ki jo moraš natrenirati – to, da sprejemaš stvari, ki jih je težko sprejeti. In tudi, da sprejemaš stvari, ki jih ne moreš spremeniti. Ter da spreminjaš tiste, ki jih lahko," pojasnjuje.

Zvezdnica zagovarja princip "sprejmi, česar ne moreš spremeniti in spremeni tisto, kar lahko". (Foto: AP)

Sicer si pomaga z nekaterimi pomlajevalnimi tretmaji, vključno s "ščepci botoksa", kakor sama to poimenuje, ter nekirurškim postopkom, pri katerem s pomočjo toplote spodbujajo ustvarjanje kolagena. "Moja prijateljica ima smešen rek: 'Ta zadeva s staranjem? Tako prekleto draga je!'," se je pošalila.

Kakor vsi, ima tudi sama svoje boje s staranjem, a se skuša preko njih prebiti s pozitivno miselnostjo. "Niso mi všeč rjave lise, ki pridejo z leti. A veste kaj? Vse morate sprejeti," pravi.

Na sploh pogreša to, da so včasih ženske bolj sprejemale proces staranja, in to graciozno. "Danes ima družba povsem drugačen odnos do let. Veliko se govori o tem, kako biti videti mlajši in da moraš biti videti mlajši. Manj je sprejemanja gracioznega staranja, kakor je to veljalo pred 15 ali 20 leti. To me žalosti, ker sem med odraščanjem zelo rada opazovala babico, kako postaja vse starejša in lepša. Takšen je bil način življenja," je sklenila.