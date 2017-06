Igralka Kate Beckinsale in hollywoodski režiser Len Wiseman sta lansko zimo vložila zahtevek za ločitev, ločitvene dokumente sta na sodišče vložila, eno leto po tem, ko sta se razšla. Naveden razlog za ločitev je – kot pri večini zvezdniških parov, nepremostljive razlike.

Len je hitro našel novo ljubezen in sicer s 25-letnico, Kate pa je bila kar nekaj časa samska. Očitno pa je tudi igralka zdaj našla novo romanco. Paparaci so jo namreč ujeli, kako se strastno poljublja z mladeničem, za katerega se je kasneje izvedelo, da je to 21-letni igralec Matt Rife, ki pogosto nastopa tudi kot stand-up komik.

A post shared by HOLLYWOOD/НОВОСТИ ЗВЕЗД(@people__stars) on Jun 21, 2017 at 1:26pm PDT

Spoznala naj bi se preko skupnih prijateljev, igralka pa do zdaj še ni podala nobene izjave o svoji novi romanci. 21-letnik pa je na Instagramu objavil (in ga kasneje tudi izbrisal) zanimivo sporočilo za vse, ki ga sprašujejo, kaj se dogaja: "Starost je samo številka. Kar je pomembno, je to, da najdeš nekoga, ki ti vzame sapo ... pa naj bo to tudi zaradi tega, ker mu med potapljanjem pokvariš jeklenko."

Kate je bila z Lenom poročena 12 let. Skupaj sicer nimata otrok, ima pa Kate hčerko z britanskim igralcem Michaelom Sheenom.