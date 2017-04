Stevie Wonder se bo tretjič poročil na Jamajki

Stevie Winder in Tomeeka Bracy, ki sta po letih narazen 25 let, se bosta poročila 17. junija na Jamajki. (Foto: AP)

Ameriška soul legenda, pevec Stevie Wonder, ki bo 13. maja dopolnil 67 let, se pripravlja na svojo tretjo poroko. Poročil se bo z 42-letnoTomeeko Robyn Bracy, zvezdniška poroka na plaži pa bo 17. junija na Jamajki.



Med gosti bosta tudi Elton John in Sam Smith, ter seveda pevčevih devet otrok, ki so stari od tri do 42 let, imeli pa bodo tudi vloge družic in prič. Stevie je tako menda povabil vse, ki so mu pri srcu, tako tiste najbližje kot tudi številne zvezdniške kolege. Najbrž po zapel tudi sam, a se še ni odločil, katero pesem bo izbral.



Po uradni ceremoniji bo velika zabava, dan pa bo posvečen ljubezni, smehu in družini. Par je skupaj že pet let, rodila sta se jima že dva otroka, menda pa sta podpisala tudi predporočno pogodbo.



Legenda založbe Motown je v toku svoje kariere prodala preko 110 milijonov plošč in prejela 22 grammyjev, sicer pa ima skupaj devet otrok s petimi ženskami.