Sting je denar od nagrade podaril beguncem

Sting je beguncem na Švedskem, ki se bodo integrirali s pomočjo glasbe, namenil dobrih sto tisoč evrov. (Foto: Miro Majcen)



"Bil sem globoko počaščen, da sem prejel letošnjo švedsko glasbeno nagrado polar, zdaj pa sem vesel, da denarno nagrado podarim švedski mladinski iniciativi Songlines," je Sting zapisal na svoji uradni spletni strani.

"Glasba lahko pomaga graditi mostove in ta projekt poudarja ključno vlogo, ki jo lahko ima glasba v zagotavljanju priložnosti mladim beguncem, da se povežejo z novo družbo," je dodal 65-letni pevec, tekstopisec in aktivist.

Projekt The Songlines vključuje mlade prosilce za azil predvsem iz Afganistana, Eritreje in Sirije, ki so pobegnili pred vojno in sedaj bivajo v begunskih zavetiščih na Švedskem. Ponuja jim glasbene dejavnosti, da jim pomagajo pri vključitvi v družbo.

"Glasba je odlično orodje za integracijo! Skozi glasbo se oblikujejo nova prijateljstva in razvijejo jezikovne spretnosti," je povedala nacionalna koordinatorka projekta Julia Sandwall. Podarjena sredstva bodo porabili za pripravo glasbenih kampov, koncertov in nakup glasbenih instrumentov za mlade begunce.

Sting je mednarodno slavo dosegel kot član rock skupine The Police, s katero je izdal uspešnici Roxanne in Don't Stand So Close To Me. Odbor za nagrado polar ga je označil za "resničnega prebivalca sveta". "Kot skladatelj je združil klasični pop z virtuoznostjo in odprtostjo do vseh žanrov in zvokov z vsega sveta," je zapisal.

Z nagrado polar vsako leto nagradijo dva glasbenika različnih slogov, da bi "počastili glasbo v vseh njenih različnih pojavnostih" in da bi "razbili glasbene meje s povezovanjem ljudi iz različnih glasbenih svetov".

Sting je sicer trenutno na svetovni turneji v podporo zadnjemu studijskemu albumu 57th & 9th, ki ga je izdal lani. Sloveniji najbliže bo 25. julija v Čedadu in dan zatem v Pulju.