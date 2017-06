Strta razkrila, da včasih noče biti več Katy Perry

Pop zvezdnica Katy Perry v namene promocije svojega novega albuma Witness (Priča) preko svojega YouTube kanala že cel konec tedna v živo prenaša svoje življenje. Oboževalci lahko 24 ur na dan preko več različnih kamer spremljajo vse, kar zvezdnica počne v svojem losangeleškem domu - od meditacij, joge, plesnih zabav in tudi spanja. Gostila je tudi nekaj slavnih gostov, najbolj pa je presenetila z iskrenim in bolečim pogovorom s priznanim terapevtom.

Oboževalci so bili priča zelo čustveni in pristni terapiji, med katero se je 32-letna zvezdnica večkrat razjokala in pred očmi celega sveta spregovorila o težavah s svojo identiteto in želji po tem, da bi živela bolj pristno življenje.

Katy je razkrila, da želi za sabo pustiti to pop zvezdniško osebnost, ki jo je izstrelila med zvezde. Pevka je razkrila, da se pogosto čuti razdvojeno med Katy Perry, pop zvezdnico in Katheryn Hudson (njeno pravo ime), piflarko, ki jo poznajo njeni prijatelji in družina.

Ta razklanost je tudi del razloga, zaradi katerega se je odločila za takšno spremembo pričeske. "Tako zelo si želim biti Katheryn Hudson, da včasih nočem več niti biti videti kot Katy Perry, in tudi zaradi tega sem se ostrigla."

"Veliko bolj piflarska sem, kot si ljudje mislijo. Katherynine fantazije so se projicirale v Katy in ustvarile to ogromno osebnost, ki je večja od življenja," je dejala.

Razkrila je tudi, da je pred časom imela samomorilske misli in o tem napisala tudi pesem By the Grace of God. To pesem so navdihnila njena čustva ob razhodu z nekdanjim možem Russellom Brandom. "Sram me je, da sem imela takšne misli, da sem bil tako na tleh in tako depresivna. Želela sem si samo biti ljubljena," je dejala.

Dodala je še, da je namen njenega projekta prenašanja svojega življenja v živo in tega iskrenega pogovora to, da drugi vidijo, "da sem čisto enaka kot oni in da lahko tudi sami sanjajo tako velike sanje".