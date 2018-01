'Strti smo. Svet je izgubil resnično umetnico'

46-letna pevka Dolores O'Riordan se je v glasbeno zgodovino zapisala s surovim čustvenim vokalom, ki je povzročal mravljince. (Foto: AP)

46-letno pevko irske skupine The Cranberries Dolores O'Riordan so včeraj našli mrtvo v londonskem hotelu, vzrok smrti pa še ni znan. Njeni predstavniki so sporočili, da se je v Londonu mudila na krajšem snemanju, več podrobnosti pa v tem trenutku ni znanih. "Njena družina je strta in prosi za zasebnost v tem težkem obdobju," so dodali.

Nenadna in nepričakovana smrt je družino pretresla, še vedno čakajo na več informacij, kaj se je pravzaprav zgodilo. Duhovnik kraja, kjer je Dolores odraščala, je povedal, da si je bila pevka zelo blizu s svojo družino in da je bila zelo prijetna oseba. "Ni bila vzvišena, bila je preprosto podeželsko dekle," je dejal. Po tragični novici je govoril z njeno družino. "Bilo je šokantno, kot bi bilo pri vsaki tako nenadni in nepričakovani smrti. Obupani so. Vse skušaj skušajo doumeti," je povedal.

Strti so tudi člani skupine The Cranberries. "Obupani smo zaradi smrti naše prijateljice," so tvitnili člani skupine Noel Hogan, Mike Hogan in Fergal Lawler. "Bila je izjemen talent, zelo smo počaščeni, da smo bili del njenega življenja od leta 1989, ko smo ustanovili skupino. Svet je izgubil resnično umetnico," so dodali.

The Cranberries so lanskega julija sporočili, da odpovedujejo nekaj koncertov, ker pevka okreva po težavah s hrbtenico in da zdravljenje ne poteka tako dobro, kot so pričakovali. A je Dolores pred tremi tedni na družbenih omrežjih sporočila oboževalcem, da se počuti veliko bolje.

Pevka je za sabo pustila nekdanjega moža Dona Burtona in tri otroke, 20-letnega Taylorja, 16-letno Molly in 12-letno Dakoto.

Pevka je imela travmatično otroštvo, saj jo je pri osmih letih začel spolno zlorabljati nekdo, ki mu je zaupala. Spomini na to so jo preganjali celo življenje. (Foto: AP)

Še nekaj ur pred smrtjo je bila polna življenja

Ob novici so pretreseni tudi njeni prijatelji, saj je bila z mnogimi med njimi v stiku le malo pred smrtjo. Njen dolgoletni prijatelj Dan Waite je za revijo People povedal, da mu je pevka le nekaj ur pred smrtjo pustila glasovno sporočilo. "Povedala mi je, kako zelo ji je všeč pripredba pesmi Zombie, ki jo je posnela skupina Bad Wolves. Veselila se je, da me obišče v studiu in posname vokale," je dejal.

"Bila je polna življenja, šalila se je, bila je vznemirjena. Novica o njeni smrti je grozljiva," je dodal.

'Nikdar je ni bilo strah razgaliti svoje duše'

Na dan smrti bi morala posneti vokale za pesem Zombie, ki jo priredila skupina Bad Wolves. Pevec omenjene skupine Tommy Vext je na družbenih omrežjih zapisal: "Pretreseni in žalostni smo, da je Dolores umrla in to le nekaj ur, preden bi z nami posnela pesem Zombie. Vedno smo jo globoko spoštovali kot umetnico in pevko. Nikdar je ni bilo strah razgaliti svoje duše v glasbi in besedilih."

"Zombie je neverjetno osebna pesem in čeprav smo hard rock skupina, smo vedno čutili surovost in poštenost, ki jo je izžarevala na odru in njeni posnetki so nekaj, k čemer bi morale stremeti vse skupine, ne glede na žanr. Ko smo slišali, da ji je naša verzija všeč, je bil to največji kompliment, ki ga bend lahko dobi," je nadaljeval.

"Strtih src smo, da nismo mogli dokončati sodelovanja in naše najgloblje sožalje gredo njeni družini, prijateljem, ljubljenim in oboževalcem na Irskem in po celem svetu. Upamo, da bo vseeno ponosna, ko bomo našo verzijo pesmi Zombie delili s svetom," je sklenil.

Tudi nekdanji menedžer skupine Cranberries je podal izjavo: "Že ko sem prvič srečal Dolores, sem vedel, da je neverjetno nadarjena. Ker me je poklical Dan Waite in predlagal sodelovanje Dolores in skupine Bad Wolves, sem bil vznemirjen, da dom spet del čarovnije, ki jo je ona bila zmožna ustvariti. Upam, da bodo njeni otroci lahko našli nekaj miru kljub tem tragičnem dogodku."

Spolne zlorabe, depresija in poskus samomora

Dolores je začela peti pri rosnih petih letih, v najstniških je že pisala svojo glasbo. Kot pevka skupine The Cranberries se je v devetdesetih letih prebila med superzvezdnike. A njeno življenje je bilo težavno. Že pred časom je razkrila, da je bila kot mlada deklica spolno zlorabljena, prav tako je odkrito govorila o svojih psihičnih težavah. Borila se je z depresijo in bipolarno motnjo.

Pred petimi leti je za revijo Life povedala, da je spolno nadlegovanje trajalo kar štiri leta. Začelo se je, ko je bila stara osem let, in to s strani nekoga, ki mu je zaupala. "Bila sem samo otrok. Težko je, ko imaš hčerke, ker se ti pred očmi rišejo spomini," je povedala. A jo je ravno materinstvo rešilo.

Glasbenica je pogosto govorila, kako je materinstvo njena prioriteta v življenju, ter da so otroci njeno življenje spremenili na bolje. "Otroci so bili bistveni za moj proces zdravljenja," je dejala.

Leta 2011 je zaradi raka izgubila očeta Terenca, kar jo je zelo prizadelo. "Še dolgo sem ga čutila ob sebi. Čutila sem, da me skuša varovati in komunicirati z mano," je dejala lani.

Še en udarec je doživela leta 2014, ko se je po 20 letih končal njen zakon z Burtonom. Novico o ločitvi je javnost izvedela le malo po tem, ko so pevko aretirali v povezavi z napadom na letalu. Po incidentu je bila deležna psihiatrične pomoči.

Pevka je priznala tudi, da se je leta 2013 skušala ubiti s prevelikim odmerkom, a da je začutila, da "mora ostati tukaj za otroke".

Razgovorila se je tudi o zasvojenosti. "Večinoma sem dobro, a včasih posežem po steklenici. Naslednje jutro je vse veliko slabše. Ko me napadejo slabi spomini, imam slab dan, in ne morem obvladati spominov, zato pijem. To je trenutno moja največja slabost," je pojasnila.

"Na turnejah je bilo enostavno reči, da ne morem spati, zato spijem par kozarcev. Nato spiješ še enega. In se ne zbudiš več. To se lahko zgodi. Zato sem zdaj previdna," je še dodala.