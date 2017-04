Super bikini telo 51-letne nekdanje supermanekenke

Da supermanekenka ostaja supermanekenka dobro dokazuje 51-letna Cindy Crawford, ki je svoj manekenski vrhunec dosegla konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Crawfordovo so na počitnikovanju na otku St Barths ujeli paparaci, kjer je bila v družbi svoje družine, moža Randeja, sina Presleyja in hčerke Kaie.



17-letni Presley je nedavno dobil nagrado za perspektivnega novinca v modni industriji, Kaia pa je prav tako že trdno na poti manekenske kariere, saj je dobre gene in lepoto v veliki meri podedovala po mami, ki ji je podobna kot jajce jajcu, če se spomnimo Cindy iz mlajših let. Kaia je nedavno postala obraz nove dišave Daisy znamke Marc Jacobs.





Sicer pa je Crawfordova nedavno okrcala vse, ki trdijo, da se je v zadnjih 30 letih postarala. "Ne potrebujem, da mi vsi na Instagramu razlagajo, da moj videz ni enak tistemu pri dvajsetih, to vem tudi sama," je odločno odvrnila vsem, ki se radi obregnejo ob njen izgled.