Susan Sarandon odkrito o svoji spolnosti: Odprta sem. To poveča tvoje možnosti, a ne?

70-letna igralka Susan Sarandon je v nedavnem intervjuju za PrideSource pojasnila, da je, kar se tiče svoje seksualnosti, odprta in dejala, da bi se sestajala z žensko.

Verjame, da ni nobene potrebe po tem, da bi svojo seksualnost opredeljevali tako togo. Povedala je, da sama zagotovo ne čuti te potrebe. Nekoč je celo bila v zvezi z gejem.

Susan Sarandon je sicer serijska monogamistka, a ne verjame, da bi morali svojo seksualnost tako togo omejevati, zato bi bila v zvezi tudi z žensko. (Foto: AP)

"Na neki točki sem imela zelo uspešen ter zelo ljubeč in čudovit odnos z moškim, ki nato ni bil več z nobeno žensko, in se je vse izšlo čisto lepo," je dejala in razkrila, da govori o pokojnem igralcu Philipu Sayerju. "Bil je gej, ampak sva v vseh pogledih imela čudovit odnos," je dejala.

Zdaj pa je 70-letnica pojasnila, da je odprta za možnost, da bi se sestajala z žensko.

"Sem serijska monogamistka, zato v svojem življenju nisem veliko zmenkovala. Nisem bila deležna veliko ponudb katerekoli vrste," je pojasnila.

Že leta 2015 je v oddaji Ellen DeGeneres povedala, da aktivno išče novo ljubezen, in takrat izdala: "Vseeno mi je glede starosti, barve, celo spola. Odprta sem. To poveča tvoje možnosti, a ne?"

Že nekaj let pred tem pa je za britanski časnik The Metro dejala: "Ni važno, kakšna je starost, rasa, spol osebe, s katero si. Kar je težko je biti intimen z drugim bitjem. Ko se enkrat tega naučiš, so vse ostalo le podrobnosti."

"Toliko ljudi se znajde v nepredvidljivih situacijah. Kje se znajdeš na seksualnem spektru je zelo fleksibilno, ampak moraš biti pogumen, da si lahko pred drugo osebo ranljiv – to je tisti velik korak, ki ga moraš narediti."

Susan je bila z možem Chrisom Sarandonom poročena 12 let, ločila sta se leta 1979. Nato je bila kar 23 let v zvezi z Timom Robbinsom, razšla sta se leta 2009.