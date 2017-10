Svetlolasa Penelope: Zakaj morajo ženske še vedno govoriti o staranju? To je noro!

Modno oblikovalko Donatello Versace bo v filmu o umoru njenega brata Giannija igrala Penelope Cruz. (Foto: AP)

43-letna igralka Penelope Cruz trenutno snema težko pričakovan film o uboju modnega velikana Giannija Versaceja, ki ga režira Ryan Murphy. Modnega velikana bo igral Edgar Ramirez, njegovega dolgoletnega partnerja Antonia D’Amico pa Ricky Martin. Najbolj pa seveda vsi nestrpno pričakujejo Penelopino upodobitev oblikovalčeve sestre Donatelle Versace, za katero se je lepotica prelevila v svetlolasko.

A ne le sprememba pričeske, izziv za Penelope je bil tudi osvojiti Donattelin italijanski naglas, je povedala v intervjuju za revijo Interview magazine. "Veliko sem delala z učiteljem govora, da bi našla način, na katerega govori Donatella, ki se malo razlikuje od tega, kako je govorila v devetdesetih. Naglas, ki ga ima, je italijanščina z zelo mednarodnim priokusom, čisti rock’n’roll. Nisem je želela oponašati, ali karikirati. Želela sem ujeti njeno esenco," je povedala igralka.

Ker Donatello tako spoštuje, se je vloge lotila perfekcionistično. "Resnično upam, da bo zadovoljna, ko bo videla film. Prepričana sem, da bo več prizorov, ki ji jih bo težko gledati, ker prikazujejo izgubo njenega brata … A vse sem posnela z ljubeznijo. Iz tistega občutka obupa je morala nadaljevati z njegovim podjetjem v njegovo čast. Ne vem, če je to kdaj povedala, a to je način, da ga ohranja živega," je še povedala.

Za vlogo se je temnolasa Penelope prelevila v blondinko. (Foto: Backgrid)

Ker je delala z Murphyem, je bila pomirjena, da bo v obzir vzel njena občutja. "Imela sem nekaj vprašanj glede tega, kako jo bo prikazal, a je bil tako fin, zelo je spoštljiv. To je občutljiva zgodba, ker igram nekoga, ki je živ, osebo, ki je na grozljiv način izgubila brata in ga po 20 letih še vedno pogreša," je še dodala.

Pri reviji se niso mogli izogniti vprašanju, brez katerega očitno ni možno izpeljati intervjuja z igralkami – čeprav pri pogovorih z igralci kaj takšnega niti ne omenijo. Vprašali so jo o problematiki (ženskega) staranja v Hollywoodu. Penelope je pojasnila, da je mladih letih lagala, da je starejša, kot je bila v resnici, in da jo vprašanje o letih že od takrat preganja. "Že odkar sem bila stara 22, me novinarji sprašujejo, če me je strah staranja. To je tako noro vprašanje za 22-letno dekle, ali tudi za 42-letno žensko, če smo že pri tem. S to norostjo se spopadam tako, da nočem odgovoriti na takšna vprašanja," pravi.

"Ko pride do teme staranja kot igralka, si mislim: Kaj za vraga? Ne bom vam namenila niti dveh minut, da bi vas počastila z odgovorom. To vprašanje si tega ne zasluži," je pojasnila.

"Nekaj se je spremenilo, ko sem rodila hčerko. Začela sem razmišljati: Dajte no, leta 2017 smo. Zakaj morajo ženske še vedno govoriti o tem? To je noro."