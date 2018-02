Svetovna uspešnica Perfect v čudoviti izvedbi 2CELLOS

Znana violončelista Luka Šulić in Stjepan Hauser, ki ustvarjata pod imenom 2CELLOS, sta predelala svetovno uspešnice Perfect, s katero napovedujeta nov studijski album.

Luka Šulić in Stjepan Hauser (Foto: AP)

''Z Edom Sheeranom imamo isti menedžment, tako da se poznamo že zelo dolgo. Veliko smo se družili, v Las Vegasu smo celo skupaj zapravljali na avtomatih … no in tako naju je že velikokrat vprašal, kdaj bova obdelala eno njegovih skladb. Ker se v zadnji mesecih 'Perfect' predvaja kamorkoli prideš, sva pomislila, da bi ta čudovita pesem morala dobiti tudi svojo različico z violončelom. Takoj, ko sva se vrnila z ameriške turneje, sva se zaprla v studio in jo posnela. Originalna skladba ima čudovito melodijo in tudi tempo, tako da sva vedela, da jo bova lepo pretočila na violončelo. Poslušajte in ocenite sami. Misliva, da se popolno ujema in seveda upava, da se tudi Ed Sheeran s tem strinja,'' je povedal Stjepan, ki skupaj z Luko že ustvarja nov studijski album.

Dejala sta, da pesmi pred uradnim izidom nista želela poslati Sheeranu v poslušanje, saj sta ga želela presenetiti. Video za pesem, ki je nastal pod okriljem produkcije MedVid, je bil posnet v zagrebškem Katranu. Pod njega se kot režiser podpisuje njun dolgoletni sodelavec Kristijan Burlović.