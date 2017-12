Sveža zaročenca Harry in Meghan za božič v družbi kraljice

Princ Harry in Meghan Markle (Foto: AP)

Zaljubljena princ Harry in Meghan Markle bosta božič preživela v družbi kraljice Elizabete II. in drugih članov kraljeve družine. Tako kot družina bo sicer kraljevska tudi pogostitev. Po navedbah nekdanjega kraljevega kuharja se na božičnem meniju znajdejo tako klobase kot puran in merjasec. Poseben meni pa je namenjen tudi kraljičinim psom.

Prav tako vsak božič kraljica in njen mož princ Philip pošljeta približno 750 božičnih kartic, kraljica pa z darili razveseli tudi vseh 1500 članov kraljevega gospodinjstva.

Princ Harry in Meghan sta se zaročila minuli mesec in se nameravata poročiti maja prihodnje leto na kraljevem posestvu Windsor.