Svojemu nečaku je rešil življenje

Očitno je Ryan Reynolds, ki mu igranje superjunakov ni tuje, tudi v resničnem življenju pravi heroj. Razkril je namreč, da je nekoč svojemu nečaku rešil življenje in to zaradi tega, ker je obvladal prvo pomoč.

Na Instagramu je zapisal objavo, s katero želi poudariti pomembnost tečajev prve pomoči za starše z majhnimi otroki. "Pred leti sem opravil tečaj prve pomoči preko Rdečega križa. In nato sem svojemu nečaku rešil življenje, ker sem vedel, kaj storiti! Resnično! In včeraj sem spet šel na tečaj za osvežitev znanja, ki se osredotoča na prvo pomoč za dojenčke in otroke. Vzame vam samo nekaj ur in je tudi na nek način zabavno," je promoviral tečaj, ki lahko rešuje življenja.

"Hvala Danu za lekcije in hvala vsem tistim lutkam, katerih prazne očesne jamice me bodo preganjale do konca časov," se ni mogel upreti šali.

Tečaja pa se ni udeležil sam, temveč v družbi svoje žene Blake.

Tudi ona je delila fotografijo s tečaja, zraven pa pripisala: "Vsem očkom in mamicam – ne morem vam dovolj priporočiti tega. Udeležila sem se tečaja prve pomoči s poudarkom na dojenčkih in otrocih. Zelo vam bo všeč. Zelo pride prav, ker ti da znanje in te tudi pomiri."

Hollywoodski par je septembra lani dobil drugi hčerko Ines, imata pa še dveletno hčerko James.