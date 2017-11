Shemar Moore je vesel, da ima njegova mati smisel za humor. (Foto: AP)

47-letni igralec Shemar Moore, zvezdnik serij Zločinski um in S.W.A.T., je nasmejal televizijskega voditelja, ko mu je priznal, da je po pomoti svoji materi poslal žgečkljivo sporočilo. Namreč, ko je svojemu dekletu pisal žgečkljivo sporočilo, je po pomoti sporočilo romalo k njegovi materi.

"Ko sem pošiljal sporočilo, sem naredil veliko napako. Pisal svojemu dekletu in napisal nekako takole – živijo, mislim nate in te pogrešam. Veš kaj, ko se vrnem iz službe, imej na sebi tisto malo stvar ... ko te bom videl v tem, bo akcija kot v igri Donkey Kong ... Ko sem sporočilo napisal, pa sem čisto prehitro pritisnil gumb in videl, da je šlo sporočilo moji materi."

Seveda je igralec sporočilo poskusil zaustaviti, a bilo je prepozno. "Veš, ko pritisneš gumb 'pošlji', pokaže se zelena luč in se zaveš, kaj se je zgodilo ... v tistem trenutku sem mislil telefon utopiti v vodi ..." Ko ga je voditelj povprašal, kako se je na sporočilo odzvala mati, je v smehu dejal, da je vesel, ker je mami zelo sproščena oseba in se je nezgodi samo nasmejala.