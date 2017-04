Svojo 72-letno 'dvojnico' povabila na pijačo

Navajeni smo, da viralne ponavadi postanejo precej banalne fotografije in posnetki, zato ni presenetljiv zadnji viralni hit. Ta teden je zahvaljujoč njenemu vnuku po spletu zakrožila fotografija babice Geraldine iz leta 1967. Njen 25-letni vnuk Joel je pred dobrim tednom na forumu Reddit objavil fotografijo svoje babice, ko je bila ta stara 22 let, in napisal, da se mu zdi njegova neverjetno podobna igralki Scarlett Johansson.





Ko je Joel to omenil svoji babici, se je samo posmehnila. Ni pa se mogla nehati smejati, ker, kot pravi, je bila takrat "pijana kot dihur" (drunk as a skunk). Na fotografiji je tudi njen mož, s katerim sta bila poročena 54 let, a je ta žal lani umrl.



Nekdo je sliko delil na družbenih omrežjih in takoj je postala viralna in kakor pri teh zadevah ponavadi gre, je prispela do same igralke.





Zato je Scarlett delila posnetek, v katerem prizna, da sta si z babico Geraldine res neverjetno podobni, ter njo in njenega 25-letnega vnuka povabi na premiero svojega najnovejšega filma Dekliška noč (Rough Night).



"Zasuli so me z maili in sporočili o tem, kako mi je podobna neka babica, zato sem morala tudi sama pogledati fotografijo. O, moj bog! Hočem te spoznati osebno. Videla sem, da si bila 'pijana kot dihur', ko so te fotografirali, in rada bi videla ta tvoj pijani obraz. Pijani obraz želim deliti s tabo. Pojdiva na pijačo, Geraldine," je zvezdnica v posnetku povabila svojo dvojnico.





"Bi šla na premiero filma Dekliška noč z mano? Boš moja gostja? Smo žurerska dekleta, krila bom vse tvoje stroške. Vidiva se za šankom," je dodala.



Ta posnetek ima že več kot 300.000 ogledov. Komaj čakamo, da vidimo, ali se bo babica udeležila srečanja!