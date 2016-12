VIDEO: Swiftova za božič obiskala in zapela 96-letnemu oboževalcu

Taylor Swift rada za božič obišče kakšnega "posebnega" oboževalca. (Foto: AP)

"Hvala Taylor Swift, moj dedek je bil tako srečen," je zapisal.



96-letnik iz ameriške zvezne države Misuri je s svojim navdušenjem nad mlado zvezdnico v lokalnih medijih zaslovel pred nekaj dnevi. Kljub starosti je s svojimi vnuki obiskal kar nekaj koncertov.



Swiftova je ob obisku na kitari zaigrala akustično verzijo svoje uspešnice Shake it off, njen priletni oboževalec pa je z njo delil nekdanje vojaške spomine iz druge svetovne vojne.



Fotografski in video posnetki obiska Swiftove na domu 96-letnika so se hitro razširili po spletnih socialnih omrežjih.



Sicer pa je nepričakovan obisk pevke že njena božična tradicija; lani je namreč med prazniki obiskala z rakom bolnega oboževalca.