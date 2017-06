Tajči prosi za pomoč: Nujno je. Potrebujemo vas

Hrvaška zvezdnica Tatjana Cameron, vsem bolj znana kot Tajči, zadnje mesece preživlja zelo težke čase. Njen mož in oče njenih treh otrok Matthew Cameron je namreč zbolel za rakom na pljučih. Težka bolezen se mu je razširila tudi že na jetra in kosti.

Sprva je bil zelo optimističen, saj naj bi mu zdravilo pomagalo. Le pred mesece je na Facebooku veselo sporočil, da mu je najnovejše zdravilo ustavilo širjenje raka, na določenih predelih pa naj bi se rak celo zmanjšal.

A kot kaže, olajšanje ni trajalo dolgo, zdaj se je na prijatelje, znance in podpornike z žalostno novico in iskreno prošnjo namreč obrnila Tajči. "Nujno je. Potrebujemo vas," je zapisala v ganljivem pismu. Pojasnila je, da zdravilo v resnici ni delovalo in da je njen mož začel z obsevanji, z onkologinjo pa se pogovarja še o drugi terapiji.

"Drživa se še kar dobro, verjameva, da je ozdravitev možna," je pojasnila, "a vseeno je Matthew želel, da vas prosim za molitve".

"Ne morem povedati, kako zelo vas potrebuje. Mora vedeti, da tam zunaj obstaja vojska ljudi, ki verjamejo, da je zdravljenje možno," je zapisala in dodala, da znanost tega ne bo storila. "Zdravniki se zanašajo na statistike in na to, kar lahko razumejo in ponovijo. Čeprav ne zanikajo, da se čudeži lahko zgodijo, o njih ne govorijo. Zato tisto, česar zdravniki ne morejo narediti za Matthewa, lahko storimo mi," je zapisala in dodala: "Hvala vam, dragi ljudje. Hvala."