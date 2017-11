Tajči sporočila, da je mož izgubil bitko z rakom: 'Zdaj je svoboden'

Zadnji meseci so bili za družino hrvaške pevke Tatjane Cameron, vsem bolj znane kot Tajči, izjemno težki. Pred meseci je namreč njen mož Matthew Cameron izvedel, da ima raka na pljučih, ki ni povezan s kajenjem, ter da je že precej razširjen. A nista se vdala, ljudi sta ves čas pozivala za molitve in dobro energijo in verjela v čudež in molila zanj, a ju je upanje proti koncu zapuščalo.

"Rak je sranje, škoduje njegovemu telesu, uničuje njegovo življenje in razbija moje srce na koščke," je pevka zapisala konec septembra, ko je njena ljubezen rojstni dan preživljala v hudih bolečinah na bolniški postelji.

Proti koncu je bilo njegovo trpljenje tako veliko, da je njegova smrt poleg globoke žalosti prinesla tudi kanček olajšanja.

"Svoboden. Neustrašen. Junak. Naša ljubezen. Zdaj in za vedno. Ni več v bolečinah. Ne vežejo ga več človeške omejitve. Zdaj je resnično svoboden. Iz vsega, kar nam je dal, bomo črpali moč in veselje," je svoji sorodni duši v slovo zapisala Tajči in dodala: "Nikdar te ne bomo pozabili in vedno te bomo imeli radi."

Dodala pa je, da je rak resnično beden.

Delila je tudi misel Richarda Bacha iz knjige Jonathan Livinston, galeb: "Jonatham je odkril, da so dolgčas, strah in jeza glavni krivci, da je galebovo življenje tako kratko, in ko jih je odmislil, je živel dolgo in čudovito življenje."

"Mojega moža ni bilo nikdar strah, ni bil zdolgočasen ali poln sovraštva … vedno je bil svoboden," je dodala.

Ko je Matthew zadnje tedne preležal na intenzivni negi, je bila ves čas ob njem, in objavila tudi ganljiv zapis: "Ko me je prvič poljubil, sem ga držala za dlan in se spraševala, kako se lahko tako popolno prilega moji. Nekaterih stvari ne moremo nikdar pojasniti ali razumeti. Odločila sva se, da bova zaupala potovanju, in cenila vse. Dobro, slabo, v bolezni in zdravju …," je zapisala in dodala, da se borita skupaj in da ljubezen pozdravi vse. A na žalost tokrat tudi tako močna ljubezen ni mogla premagati tako zahrbtne bolezni.