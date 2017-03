Tajčin mož delil žalostno novico: Rak se je razširil ...

46-letni Matthew Cameron, mož pevke Tatjane Cameron, vsem bolj znane kot Tajči, je nedavno izvedel, da ima na pljučih karcinom, ki ni povezan s kajenjem. Družina je novico objavila v ganljivi objavi na strani ''Gofundme'', kjer zbirajo donacije.



Matthew se je pred kratkim na družbenih omrežjih zahvalil vsem za njihovo podporo in molitve, zdaj pa je sporočil nove slabe novice.



Cameron, ki ima s Tajči tri sinove, je opravil teste za štiri potencialne imunske terapije. Žal se je za prvo zdravilo izkazalo, da se njegov imunski sistem nanj ne odziva. Še vedno mu ostajajo tri možnosti zdravljenja in do ponedeljka bi moral izvedeti, ali obstaja kakšna možnost za eno od teh terapij.



Dejal je, da se mu je težka bolezen razširila na jetra in kosti, njegov zdravnik celo meni, da so metastaze prizadele tudi možgane, zaradi česar prestaja hude bolečine v rokah in hrbtu. Ne glede na vse, pravi, da je utrujen, ampak še vedno vesel.

Njegovo objavo je delila tudi Tajči, ki je dejala, da jo celotna situacija zelo boli, ampak da še vedno verjame v čudeže.



Tajči je leta 1990 zastopala Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije s pesmijo Hajde da ludujemo in na koncu zasedla 7. mesto. Dve leti kasneje je odšla v ZDA, kjer se je poročila s producentom Matthewom Cameronom. Z njim ima tri sinove, ki živijo v Nashvillu.