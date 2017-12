Tako je Britney v seksi obleki slavila rojstni dan

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Dec 1, 2017 at 1:25pm PST

Britney Spears je za svoj 36. rojstni dan dobila lepo presenečenje od svojega 23-letnega partnerja Sama Asgharija. Ta je posnel kratek video, v katerem ji zaželi vse najboljše, slavljenka Britney pa nato upihne svečke na kolačkih.

''Vse najboljše moji eni in edini. Hvala, ker si, takšna, kot si. Hvala, ker mi kažeš pravi pomen ženske lepote in dobre mame. In še za konec, hvala, ker si moja. Sem najsrečnejši moški na planetu.''

Sam je na tla v obliki srca posul cvetove rdečih vrtnic ter prižgal svečke, da je bilo vzdušje še bolj romantično. Da je ljubezen v zraku, ni dvoma.

Tudi slavljenka Britney se je oglasila na Instagramu, kjer je objavila video, v katerem prepeva legendarno Elvisovo pesem Can't Help Falling In Love. Ob tem je zapisala: ''Vedno sem si želela narediti takšen nastop ... prepevati v majhni črni obleki, ko me kamera posname v načinu 360 stopinj! Razmišljala sem, zakaj ne bi tega storila na svoj rojstni dan. Ko je ura odbila polnoč, sem to storila!!!! Hvala vsem za čudovite rojstnodnevne želje in da mi dovolite delati tisto, kar imam rada. Cenim to bolj, kot si sploh lahko mislite.''