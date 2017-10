Tako je ena največjih zvezdnic videti danes

Lara Flynn Boyle je bila nekoč med največjimi hollywoodskimi zvezdniki, zdaj pa se že več let skriva pred javnostjo. (Foto: AP)

Lara Flynn Boyle je bila ena najsvetlejših hollywoodskih zvezd. V slavo jo je izstrelila vloga v kultni seriji Twin Peaks leta 1990, in čeprav so slavno serijo pred kratkim obudili in so v njej zaigrali mnogi člani originalne postave, se Lara z njo ni vrnila. Zvezdnica, ki je imela bleščečo kariero in do leta 2014 igrala vsaj v enem filmu na leto, se je po tem letu umaknila v zasebnost in se ni pojavila ne na ekranih ne na javnih dogodkih.

Zdaj so jo v objektive ujeli med nakupovanjem v Beverly Hillsu. Mnoge je pogled nanjo presenetil, saj je v tem obdobju odmika od javnosti postala precej neprepoznavna.

47-letnica je očitno postala le bleda senca nekdanje podobe, k temu pa naj bi pripomogle tudi številne ne preveč posrečene lepotne operacije.

Čeprav igralka nikdar ni potrdila, da je šla pod nož, so bili številni popravki precej vidni že, ko je bila v tridesetih letih. Da se tako kmalu poslužila lepotnih popravkov, je najbrž bila posledica negotovosti, ki jo obdajale glede preživetja v strogem Hollywoodu. Pred dvanajstimi leti je priznala, da jo je strah staranja, saj ji bodo takrat mlajše kolegice speljale vloge. "Vem, da mi zmanjkuje časa. Za starejše ženske pač ni veliko vlog. In tudi sicer se ne veselim staranja, všeč sem si zdaj," je dejala takrat.