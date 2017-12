Tako je obeležila njegov prvi rojstni dan

A post shared by P!NK (@pink) on Dec 26, 2017 at 4:10pm PST

Jameson, sin pevke Pink in motociklista Careyja Harta, je 27. decembra dopolnil eno leto.

''Vse najboljše, Jameson Moon. Tvoja družina te ima rada do sonca in nazaj,'' je 38-letna pevka zapisala na Instagramu pod objavljenim kolažem očarljivih fotografij, na katerih 6-letna Willow ljubkuje in pestuje svojega bratca.

Številni pevkini oboževalci na Instagramu, kjer ima 3,4 milijona sledilcev, so njenemu sinu zaželeli vse najboljše. Na družinskih fotografijah je veliko pozornosti pritegnila Willow oziroma njeni roza lasje.

Številni so pod komentar zapisali, da so navdušeni nad njeno barvo las, nekateri pa so Pink pohvalili, da je odlična mama.

A post shared by P!NK (@pink) on Dec 16, 2017 at 9:42am PST

Pink in Carey sta se poročila 2006, pet let kasneje pa sta prvič postala starša hčerkice Willow. Ta je lani decembra postala sestrica fantku Jamesonu. Pink je oktobra izdala sedmi studijski album Beautiful Trauma, naslednje leto pa se odpravlja na koncertno turnejo.