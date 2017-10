Tako je zjutraj videti Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se pusti razvajati z zajtrkom v postelji. (Foto: AP)

Jennifer Lopez je preživela nekaj kakovostnega časa s svojima dvojčkoma, Emme in Maxom. Svojim sledilcem na Instagramu, kjer jih ima že 69,3 milijona, je zaželela lep sobotni dan.

''Dobro jutro vsem!!!'' je zapisala nasmejana Jennifer Lopez, ki je pokazala nenaličen obraz. Zvezdnica, ki je običajno na rdečih preprogah brezhibno urejena, je tudi brez ličil prava lepotica. Pod odejo sta ji družbo delala otroka, Emme in Max, ki sta se, medtem ko je njuna mamica uživala v srkanju jutranje kave, kratkočasila z gledanjem risank.

48-letna pevka je skupaj z nekdanjim možem, pevcem Marcom Anthonyem in s svojim aktualnim izvoljencem, bejzbol zvezdnikom Alexom Rodriguezom zbrala skoraj 30 milijonov evrov pomoči za žrtve orkanov v Puerto Ricu. Pred dnevi so gostili dobrodelno prireditev, lobirali so pri premožnih prijateljih in pozivali oboževalce k donacijam.